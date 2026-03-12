Tisza Pártidőközi választásFidesz-KDNP

Apad a Tisza! – így cáfolt rá az élet a baloldali közvélemény-kutatókra

Bár a baloldali manipulációs kerekasztal tagjai azt próbálják elhitetni velünk, hogy a Tisza Párt toronymagasan vezet a kormánypártok előtt, az időközi választások eredményei rendre rácáfolnak ezekre az állításokra. A Tiszához köthető jelöltek mintha képtelenek lennének megnyerni ezeket a választásokat. A 2010-es kormányváltást megelőző években a Fidesz sorra nyerte az időközi választásokat. Most, 2026-ban azonban nincs kormányváltó hangulat: rendre a kormánypártok jelöltjei kerülnek ki győztesen ezekből a megméretésekből.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 4:45
Apad a Tisza Párt, Magyar Péter, időközi
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a baloldali manipulációs kerekasztal tagjai görcsösen igyekeznek elhitetni a közvéleménnyel, hogy a Tisza Párt toronymagasan vezet a kormánypártok előtt, a valóság rendre rácáfol ezekre az állításokra. A Tisza Párthoz köthető jelöltek ugyanis eddig egyetlen időközi választást sem tudtak megnyerni. Érdemes felidézni: a 2010-es kormányváltást megelőző években a Fidesz sorra nyerte az időközi választásokat. Most, 2026-ban rendre a kormánypártok jelöltjei kerülnek ki győztesen a megméretésekből.

A Tisza Párt jelöltje (Forrás: Facebook)
A Tisza Párt jelöltje Kazincbarcikán (balról) Forrás: Facebook

Korábban megírtuk: a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a vasárnapi időközi önkormányzati választást. Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében Kaló Attila szerezte meg a mandátumot. A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz. 

A 444.hu a vasárnapi választás előtt azt írta: a Fidesz csak a harmadik erő lehet a mostani választáson. 

Nem ez az első toronymagas Fidesz-győzelem az idén.

Mint ismert, februárban a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a balmazújvárosi időközi választáson, amit sokan az áprilisi választások főpróbájának neveztek. Az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak,

és megszűnt az elmúlt években kialakult helyzet, amely az ellenzéki képviselők munkakerülésének köszönhetően jött létre.

Sokan országos jelentőségűnek, egyfajta választási lakmuszpapírnak látták az összecsapást, mert a Fidesz ellen egyetlen ellenzéki párt sem indított jelöltet, hogy esélyt adjon egy helyi egyesület politikusának, aki ugyan papíron még nem volt a Tisza jelöltje, de a választók így kezelték. 

Idén a Tolna vármegyei Kalaznón is tartottak időközi választást, ahol a korábbi Fidesz–KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika győzedelmeskedett.

A Tisza Pártnak tavaly sem jött össze, nagyot tarolt a Fidesz 

Már 2025 első hónapjában erőt demonstrált a Fidesz–KDNP a Potápi Árpád János halála miatt januárra kiírt időközi országgyűlési választáson. A Tolna vármegye 2. számú választókerületében tartott voksoláson Csibi Krisztina, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 63 százalékát begyűjtve fölényes győzelmet aratott.  

Azóta önkormányzati szinten több időközi voksolást is tartottak, amelyek a kormánypárti jelöltek fölényes győzelmét hozták. Tavaly áprilisban a tiszafüredi és tiszakécskei időközi önkormányzati képviselő-választáson is a Fidesz jelöltjei nyertek. Tiszafüred 2. egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP képviselője, a szavazatok 92 százalékát kapó Takács Sándorné nyert, míg Tiszakécske 2. egyéni választókerületében szintén a kormánypárti jelölt, a szavazatok közel 74 százalékát megkapó Babák Ferenc szerezte meg a győzelmet.

Tavaly májusban Kovácsné Szabó Tünde, a Fidesz polgármesterjelöltje 64 százalékkal győzedelmeskedett Tiszaigaron az időközi választáson. Szeptemberben a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak a baloldali vezetésű Józsefvárosban

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 52 százalékával nyert Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. 

Zatykóné Kispál Andrea, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 52,4 százalékával győzött a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson.

Érdekesség, hogy márciusban a hagyományosan baloldali újpest-angyalföldi körzetben tartottak időközi országgyűlési választást. Renge Zsolt, a kormánypártok jelöltje kikapott a bűncselekményért elítélt DK-s Varju Lászlótól, azonban így is volt pozitívum a kormánypártok szereplésében. Ugyanis a körzetben a 2024-es EP-választáson a Fidesz–KDNP listája 31 százalékot szerzett, míg márciusban a kormánypártok jelöltje több mint 34 százalékot.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Márton
idezojelekegyesült államok

Regionálisan szervezett világ

Békés Márton avatarja

A nagytereken alapuló nemzetközi rend elképzelése szakítást jelentett a korábbi – szabadkereskedelmen alapuló, a nyugati angolszász hatalmak által egyoldalúan dominált – világgazdasági rendszerrel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu