Apad a Tisza! – így cáfolt rá az élet a baloldali közvélemény-kutatókra

Bár a baloldali manipulációs kerekasztal tagjai görcsösen igyekeznek elhitetni a közvéleménnyel, hogy a Tisza Párt toronymagasan vezet a kormánypártok előtt, a valóság rendre rácáfol ezekre az állításokra. A Tisza Párthoz köthető jelöltek ugyanis eddig egyetlen időközi választást sem tudtak megnyerni. Érdemes felidézni: a 2010-es kormányváltást megelőző években a Fidesz sorra nyerte az időközi választásokat. Most, 2026-ban rendre a kormánypártok jelöltjei kerülnek ki győztesen a megméretésekből.

A Tisza Párt jelöltje Kazincbarcikán (balról) Forrás: Facebook

Korábban megírtuk: a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a vasárnapi időközi önkormányzati választást. Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében Kaló Attila szerezte meg a mandátumot. A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz.

A 444.hu a vasárnapi választás előtt azt írta: a Fidesz csak a harmadik erő lehet a mostani választáson.

Nem ez az első toronymagas Fidesz-győzelem az idén.

Mint ismert, februárban a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a balmazújvárosi időközi választáson, amit sokan az áprilisi választások főpróbájának neveztek. Az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak,

és megszűnt az elmúlt években kialakult helyzet, amely az ellenzéki képviselők munkakerülésének köszönhetően jött létre.

Sokan országos jelentőségűnek, egyfajta választási lakmuszpapírnak látták az összecsapást, mert a Fidesz ellen egyetlen ellenzéki párt sem indított jelöltet, hogy esélyt adjon egy helyi egyesület politikusának, aki ugyan papíron még nem volt a Tisza jelöltje, de a választók így kezelték.