Kalaznón újraválasztották a korábbi polgármestert

A Tolna vármegyei Kalaznón a korábbi Fidesz–KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

Illusztráció (Forrás: AFP)

A most függetlenként indult jelölt 32 szavazatot kapott (35,16 százalék), a szintén független Máté Ambrusra és Zakk Mihályra 30-an (32,97 százalék), illetve 29-en (31,87 százalék) szavaztak.

A névjegyzékben szereplő 127 választópolgár 71,65 százaléka, 91 fő vett részt a választáson,

amelyet azért rendeztek, mert 2025. november 4-én a képviselő-testület feloszlásról döntött. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)