Orbán Viktor: Garantált, hogy a Tisza Párt népnyúzó embere eltörli a rezsicsökkentést

– Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés. Ha sikerül elérni, hogy levágjanak minket az orosz gázról és olajról, az azt jelenti, hogy a rezsicsökkentés meg fog szűnni – mutatott rá Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte, nem kell messzire mennünk, hogy lássuk, mennyit kellene fizetnünk, ha a rezsicsökkentés megszűnne.

Orbán Viktor: A Tisza Párt népnyúzó embere azonnal eltörölné a rezsicsökkentést (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor: A Tisza egy népnyúzót bízott meg

– Vegyék elő a román, a szlovák, a horvát, a cseh vagy az osztrák rezsiszámlákat, és nézzék meg: azt fogják látni, hogy van, ahol kétszer, van ahol háromszor, de van, ahol négyszer annyit fizetnek, mint a magyarok – hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki hozzátette, mindent elárul a Tisza Párt emberéről, Kapitány Istvánról, hogy az emberek megsarcolásából elért sikereire büszke. – Beküldtek egy embert ide a Shellből, aki azzal reklámozza magát, hogy ő micsoda nagyszerű menedzser, mert a Shellnél magas szintű vezető volt. Tudják, mi a Shell? Az egy népnyúzó intézmény.

Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől

– jegyezte meg, majd azzal folytatta: ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon? „Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint amilyentől ő jött, az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, megszüntesse”.

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, a Tisza Párt intézkedése egybecseng Brüsszel akaratával, hiszen az Európai Unió 2027-től megtiltaná az olcsó orosz gáz importját. „Ez komoly veszély. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel rossz döntéseit a magyar családokkal fizettessék meg! Magyarországon a Fidesz a biztos választás!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.