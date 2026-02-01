orbán viktortisza pártenergiafideszbrüsszel

Orbán Viktor: Garantált, hogy a Tisza Párt népnyúzó embere eltörli a rezsicsökkentést

Kapitány István egy olyan energiaszolgáltatótól érkezik, amely azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől – mutatott rá a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint fontos feltenni a kérdést: valóban egy olyan emberre bíznánk a magyar emberek jövőjét, akinek első dolga az lenne, hogy megszüntesse a rezsicsökkentést?

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 20:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés. Ha sikerül elérni, hogy levágjanak minket az orosz gázról és olajról, az azt jelenti, hogy a rezsicsökkentés meg fog szűnni – mutatott rá Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte, nem kell messzire mennünk, hogy lássuk, mennyit kellene fizetnünk, ha a rezsicsökkentés megszűnne.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: A Tisza Párt népnyúzó embere azonnal eltörölné a rezsicsökkentést (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor: A Tisza egy népnyúzót bízott meg

– Vegyék elő a román, a szlovák, a horvát, a cseh vagy az osztrák rezsiszámlákat, és nézzék meg: azt fogják látni, hogy van, ahol kétszer, van ahol háromszor, de van, ahol négyszer annyit fizetnek, mint a magyarok – hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki hozzátette, mindent elárul a Tisza Párt emberéről, Kapitány Istvánról, hogy az emberek megsarcolásából elért sikereire büszke. – Beküldtek egy embert ide a Shellből, aki azzal reklámozza magát, hogy ő micsoda nagyszerű menedzser, mert a Shellnél magas szintű vezető volt. Tudják, mi a Shell? Az egy népnyúzó intézmény. 

Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől

– jegyezte meg, majd azzal folytatta: ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon? „Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint amilyentől ő jött, az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, megszüntesse”.

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, a Tisza Párt intézkedése egybecseng Brüsszel akaratával, hiszen az Európai Unió 2027-től megtiltaná az olcsó orosz gáz importját. „Ez komoly veszély. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel rossz döntéseit a magyar családokkal fizettessék meg! Magyarországon a Fidesz a biztos választás!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAntifa

Lenin-fiúk terrorja

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu