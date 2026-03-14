Szijjártó Péter: A biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik

Sajnos a biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik, az iráni csapások veszélyeztetik az Arab-öböl szinte egész térségét – közölte Szijjártó Péter. Mint mondta, „ezért a szövetségeseinkkel egyetértve úgy döntöttünk, hogy a katonáink hazatérnek, és mivel a térségben gyakorlatilag így a magyar jelenlét megszűnik, úgy láttuk, hogy az a biztosabb, hogyha az erbíli főkonzulátusunk személyzete is részben hazatér”.

Azért mondom, hogy részben, mert hat diplomatánkat hazahoztuk, két diplomatánk pedig Ankarában marad, így hogyha vissza lehet térni a biztonsági helyzet módosulása miatt a térségbe, akkor a lehető leggyorsabban újra tudjuk építeni a diplomáciai jelenlétünket

– közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.