Szijjártó Péter: A biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik

A külügyminiszter új információkat osztott meg. Szijjártó Péter elmondta, katonákat és diplomatákat is hazahoztak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 16:59
Sajnos a biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik, az iráni csapások veszélyeztetik az Arab-öböl szinte egész térségét – közölte Szijjártó Péter. Mint mondta,  „ezért a szövetségeseinkkel egyetértve úgy döntöttünk, hogy a katonáink hazatérnek, és mivel a térségben gyakorlatilag így a magyar jelenlét megszűnik, úgy láttuk, hogy az a biztosabb, hogyha az erbíli főkonzulátusunk személyzete is részben hazatér”. 

Azért mondom, hogy részben, mert hat diplomatánkat hazahoztuk, két diplomatánk pedig Ankarában marad, így hogyha vissza lehet térni a biztonsági helyzet módosulása miatt a térségbe, akkor a lehető leggyorsabban újra tudjuk építeni a diplomáciai jelenlétünket

– közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
