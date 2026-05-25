Vihar előtti csend? Trump döntött Iránról, de ez sokaknak nem tetszik

A sajtóértesülések szerint az előkészítés alatt álló megállapodás egy 60 napos fegyvernyugvásról, a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, valamint Irán nukleáris programjáról szóló további tárgyalások menetrendjéről szólhat.

Trump egy közösségi platformon közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyeztetések „építő jellegűek”, ugyanakkor hangsúlyozta: mindkét félnek elegendő időre van szüksége egy megfelelő egyezség kialakításához. Az amerikai elnök szombaton arról is beszélt, hogy a megállapodás részleteinek jelentős részét már kidolgozták, ami tovább erősítette azokat a feltételezéseket, hogy hamarosan hivatalos bejelentés érkezhet.

A hétvégén Teheránból is bizakodásra okot adó nyilatkozatok érkeztek. Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bagháei úgy fogalmazott, hogy a felek egyszerre vannak nagyon közel és nagyon távol a végső egyezségtől.

Amerikai sajtóinformációk szerint a készülő megállapodás nem zárna le minden vitás kérdést, több ügyet későbbi tárgyalásokra hagynának. Ezek közé tartozik az iráni szankciók enyhítésének ütemezése és mértéke, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, valamint az amerikai elvárások Irán nukleáris tevékenységének korlátozásával kapcsolatban.

A tervezet a republikánus oldalon is megosztottságot váltott ki, több politikus túl enyhének tartja az Iránnal szembeni feltételeket.