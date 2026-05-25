Vihar előtti csend? Trump döntött Iránról, de ez sokaknak nem tetszik

Az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások dinamikája napról napra változik. Donald Trump most másfajta hozzáállást javasolt tárgyalóinak a Teheránnal kötendő megállapodás kapcsán. A háttérben egy ideiglenes megállapodás látszik körvonalazódni, ami magában foglalja a Hormuzi-szoros felszabadítását, és egy több hónapos fegyvernyugvást is előirányozhat. Az olajárak hétfőn 6 százalékkal, kéthetes mélypontra estek, mivel nőtt az optimizmus, hogy az Egyesült Államok és Irán közelebb kerül a békemegállapodáshoz.

2026. 05. 25. 7:28
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
A sajtóértesülések szerint az előkészítés alatt álló megállapodás egy 60 napos fegyvernyugvásról, a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, valamint Irán nukleáris programjáról szóló további tárgyalások menetrendjéről szólhat.

Trump egy közösségi platformon közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyeztetések „építő jellegűek”, ugyanakkor hangsúlyozta: mindkét félnek elegendő időre van szüksége egy megfelelő egyezség kialakításához. Az amerikai elnök szombaton arról is beszélt, hogy a megállapodás részleteinek jelentős részét már kidolgozták, ami tovább erősítette azokat a feltételezéseket, hogy hamarosan hivatalos bejelentés érkezhet.

A hétvégén Teheránból is bizakodásra okot adó nyilatkozatok érkeztek. Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bagháei úgy fogalmazott, hogy a felek egyszerre vannak nagyon közel és nagyon távol a végső egyezségtől.

Amerikai sajtóinformációk szerint a készülő megállapodás nem zárna le minden vitás kérdést, több ügyet későbbi tárgyalásokra hagynának. Ezek közé tartozik az iráni szankciók enyhítésének ütemezése és mértéke, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, valamint az amerikai elvárások Irán nukleáris tevékenységének korlátozásával kapcsolatban.

A tervezet a republikánus oldalon is megosztottságot váltott ki, több politikus túl enyhének tartja az Iránnal szembeni feltételeket.

  • Ted Cruz szenátor szerint az elképzelés „katasztrofális tévedés” lenne. 
  • Roger Wicker, a szenátus fegyveres szolgálatok bizottságának elnöke pedig úgy nyilatkozott, hogy egy két hónapos tűzszünettel „a hadművelet minden eredménye értelmét veszítené”. 
  • Mike Lawler képviselő ezzel szemben azt emelte ki, hogy az amerikai kormányzat tárgyalóasztalhoz tudta kényszeríteni „ennek a rezsimnek a maradványait”, így valódi egyeztetések kezdődhettek.

Trump vasárnap a Truth Social felületén ismét kijelentette, hogy Iránnak „meg kell értenie”, nem fejleszthet atomfegyvert.

Teherán többször hangsúlyozta, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál. Egyes amerikai sajtóértesülések szerint a megállapodás részeként Irán vállalhatja, hogy idővel átadja magasan dúsított uránkészletét. A konfliktus kezdetén Iránról úgy tartották, hogy hozzávetőleg 440 kilogrammnyi, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezik. Ez az anyag már viszonylag rövid további folyamat után elérhetné a 90 százalékos, fegyverminőségű szintet, amely elméletben alkalmassá tehetné egy nukleáris bomba előállítására. Maszúd Peszeskján iráni elnök az állami televíziónak úgy nyilatkozott, hogy Irán kész „biztosítani a világot arról, hogy nem nukleáris fegyvert akar”.

Optimista visszajelzések érkeztek

  • Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban azt mondta, hogy a tárgyalásokon jelentős, de még nem végleges előrelépés történt. Hozzátette: az elmúlt két nap eseményei akár egy teljesen megnyitott, vámmentes szoros kialakulásához is vezethetnek.
  • Bagháei szombaton az iráni állami televízióban arról beszélt, hogy Teherán egy olyan „egyetértési memorandum” véglegesítésén dolgozik, amely lehetőséget teremthet a további tárgyalásokra egy végleges megállapodás érdekében.
  • Trump szombati Truth Social-bejegyzésében szintén „egyetértési memorandumként” említette a készülő egyezséget.
  • A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán miniszterelnök-helyettese, Ishaq Dar pedig úgy fogalmazott: a legutóbbi egyeztetések alapján van ok a bizakodásra, és egy kedvező megállapodás már elérhető közelségbe kerülhetett.
    Az olajárak hétfőn 6 százalékkal, kéthetes mélypontra estek, mivel nőtt az optimizmus, hogy az Egyesült Államok és Irán közelebb kerül a békemegállapodáshoz. A Brent nyersolaj határidős ára 5,85 dollárral, azaz 5,7 százalékkal esett, hordónként 97,69 dollárra, míg az amerikai olaj ára hordónként 90,85 dolláron állt, ami 5,75 dolláros, azaz 6 százalékos csökkenést jelent. 
    Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
