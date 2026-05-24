Farage eltörölné a túlórák után fizetendő jövedelemadót, de a riválisok szerint nincs mögötte fedezet

Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van

A Reform UK vezetője átfogó politikai programot vázolt fel, amely radikális változásokat ígér az Egyesült Királyságnak. Nigel Farage szerint a pártja képes lehet hatalomra kerülni a következő választásokon, miközben programja több ponton szakít a jelenlegi politikai irányvonallal – számolt be egy cikkében a Reuters.

Tervei között szerepelnek bevándorlási szigorítások, nemzetközi egyezmények felülvizsgálata és gazdaságpolitikai átalakítások.

A párt egyre növekvő támogatottságot élvez országszerte.

A brit önkormányzati választás után egyre többen beszélnek a kétpártrendszer végéről, a Munkáspárt gyengülése és a Reform UK áttörése új politikai korszakot jelezhet.

Ez a támogatás erősítette Farage azon állítását, hogy a párt – amely a jelenlegi formájában öt éve létezik – megnyerheti a következő, legkésőbb 2029-ig esedékes választást. Farage szerint a Reform UK tervei felszámolnák azt, amit ő a liberális berendezkedés ortodoxiájának tekint, amely szerinte egy progresszív, woke ideológia révén oda vezetett, hogy a britek szégyellik a saját országukat. Farage jobb kapcsolatot ápolna az Egyesült Államokkal is – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk.

