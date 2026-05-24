Farage eltörölné a túlórák után fizetendő jövedelemadót, de a riválisok szerint nincs mögötte fedezet

A BBC híradása szerint a Reform UK párt radikális változásokat ígér az Egyesült Királyságnak. Nigel Farage eltörölné a túlórák után fizetendő jövedelemadót: ezzel évente több mint 1300 fontot spórolhatna egy heti hat órát túlórázó ápoló. Az intézkedés évente ötmilliárd fontba kerülne az államnak. Bár Nigel Farage szerint a kiesést a segélyek csökkentéséből finanszíroznák, a Munkáspárt, a konzervatívok és a liberális demokraták egyaránt megkérdőjelezték, hogy a Reform UK valóban elő tudja-e teremteni a tervek milliárdos fedezetét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 19:06
Farage újra vonzóbbá tenné a kemény munkát Forrás: AFP
Lucy Rigby, a pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta: 

Ha a Reform UK azt akarja, hogy az emberek komolyan vegyék ezeket a fedezet nélküli, elnagyolt terveket, akkor világosan meg kell mondaniuk, pontosan mire vonatkoznának a 40 milliárd fontos megszorítások, és mely közszolgáltatások fizetnék meg ennek az árát.

Daisy Cooper, a Liberális Demokraták alelnöke úgy fogalmazott: „Farage fantáziagazdaságtana olyan kockázatot jelent, amelyet az ország nem engedhet meg magának.” Helen Miller, a Költségvetési Tanulmányok Intézetének munkatársa szerint a reformjavaslat „elvi és gyakorlati szempontból is problémás”. Hozzátette: 

ha a cél a munkaerő-kínálat növelése, nem világos, miért éppen azokat próbálnák további munkára ösztönözni, akik már most is legalább heti negyven órát dolgoznak.

Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van

A Reform UK vezetője átfogó politikai programot vázolt fel, amely radikális változásokat ígér az Egyesült Királyságnak. Nigel Farage szerint a pártja képes lehet hatalomra kerülni a következő választásokon, miközben programja több ponton szakít a jelenlegi politikai irányvonallal – számolt be egy cikkében a Reuters.

Tervei között szerepelnek bevándorlási szigorítások, nemzetközi egyezmények felülvizsgálata és gazdaságpolitikai átalakítások. 

A párt egyre növekvő támogatottságot élvez országszerte. 

A brit önkormányzati választás után egyre többen beszélnek a kétpártrendszer végéről, a Munkáspárt gyengülése és a Reform UK áttörése új politikai korszakot jelezhet.

Ez a támogatás erősítette Farage azon állítását, hogy a párt – amely a jelenlegi formájában öt éve létezik – megnyerheti a következő, legkésőbb 2029-ig esedékes választást. Farage szerint a Reform UK tervei felszámolnák azt, amit ő a liberális berendezkedés ortodoxiájának tekint, amely szerinte egy progresszív, woke ideológia révén oda vezetett, hogy a britek szégyellik a saját országukat. Farage jobb kapcsolatot ápolna az Egyesült Államokkal is – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)

