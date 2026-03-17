Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van

Nigel Farage elmondása szerint a politikai és üzleti vezetők idei davosi éves találkozóján barátságosabb fogadtatást tapasztalt azzal az ellenséges hangulattal szemben, amelyre korábbról emlékszik.

Azt mondanám, hogy az ott megismert küldöttek egyharmada valóban érdeklődött az iránt, ki vagyok, mi vagyok és mit próbálok tenni

– tette hozzá.

És jövőre ez ötven százalék lesz

– mondta a politikus.

A Reform erősen szerepel a brit közvélemény-kutatásokban, jelentős előnnyel a Keir Starmer miniszterelnök vezette kormányzó Munkáspárt előtt.

Ez a támogatás erősítette Farage azon állítását, hogy a párt – amely a jelenlegi formájában öt éve létezik – megnyerheti a következő, legkésőbb 2029-ig esedékes választást. Farage szerint a Reform tervei felszámolnák azt, amit ő a liberális berendezkedés ortodoxiájának tekint, amely szerinte egy progresszív, woke ideológia révén oda vezetett, hogy a britek szégyellik a saját országukat.

Magát barátjához, Donald Trumphoz, valamint Orbán Viktorhoz és az argentin Javier Mileihez hasonlította mint olyan szereplőkhöz, akik nagyon-nagyon nagy változásokat hoznak a világba.

– A hagyományos politikusok lemaradnak – mondta Farage egy interjúban a Reform walesi programjának bemutatóján Newport városában. – Keir Starmer egy 15 évvel ezelőtti gondolkodásmódban ragadt – tette hozzá a 61 éves politikus.

Farage Nagy-Britanniában, kampánykészsége és politikai érzéke révén – a 2016-os brexit-népszavazás „kohójából” – a világot végigsöprő hazafias mozgalmak egyik legerősebbjét hozta létre, ugyanakkor ő és a Reform komoly kihívással néz szembe, hogy meggyőzze a választókat arról, készen állnak az ország vezetésére, mivel kevés kormányzati tapasztalattal rendelkeznek, és mindössze nyolc képviselőjük van a 650 fős brit parlamentben.

Ennek ellenére a Reform UK politikai programja egyre bővül.

Farage szerint a Reform politikáját egyszerű értékek alapozzák meg, amelyek a családra, a közösségre, az országra összpontosítanak.