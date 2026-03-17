Nigel Farage hadat üzent a régi rendszernek a brit választásokra készülő tervében. – A világ változik – mondta Farage, miközben a Reform UK elkezdi részletesen kidolgozni a politikai programját, amelyek több lényeges változtatást irányoznak elő az Egyesült Királyság kül- és belpolitikájában – számolt be egy cikkében a Reuters.
Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van
A Reform UK vezetője átfogó politikai programot vázolt fel, amely radikális változásokat ígér az Egyesült Királyságnak. Nigel Farage szerint a pártja képes lehet hatalomra kerülni a következő választásokon, miközben programja több ponton szakít a jelenlegi politikai irányvonallal. Tervei között szerepelnek bevándorlási szigorítások, nemzetközi egyezmények felülvizsgálata és gazdaságpolitikai átalakítások. A párt egyre növekvő támogatottságot élvez országszerte.
Nigel Farage elmondása szerint a politikai és üzleti vezetők idei davosi éves találkozóján barátságosabb fogadtatást tapasztalt azzal az ellenséges hangulattal szemben, amelyre korábbról emlékszik.
Azt mondanám, hogy az ott megismert küldöttek egyharmada valóban érdeklődött az iránt, ki vagyok, mi vagyok és mit próbálok tenni
– tette hozzá.
És jövőre ez ötven százalék lesz
– mondta a politikus.
A Reform erősen szerepel a brit közvélemény-kutatásokban, jelentős előnnyel a Keir Starmer miniszterelnök vezette kormányzó Munkáspárt előtt.
Ez a támogatás erősítette Farage azon állítását, hogy a párt – amely a jelenlegi formájában öt éve létezik – megnyerheti a következő, legkésőbb 2029-ig esedékes választást. Farage szerint a Reform tervei felszámolnák azt, amit ő a liberális berendezkedés ortodoxiájának tekint, amely szerinte egy progresszív, woke ideológia révén oda vezetett, hogy a britek szégyellik a saját országukat.
Magát barátjához, Donald Trumphoz, valamint Orbán Viktorhoz és az argentin Javier Mileihez hasonlította mint olyan szereplőkhöz, akik nagyon-nagyon nagy változásokat hoznak a világba.
– A hagyományos politikusok lemaradnak – mondta Farage egy interjúban a Reform walesi programjának bemutatóján Newport városában. – Keir Starmer egy 15 évvel ezelőtti gondolkodásmódban ragadt – tette hozzá a 61 éves politikus.
Farage Nagy-Britanniában, kampánykészsége és politikai érzéke révén – a 2016-os brexit-népszavazás „kohójából” – a világot végigsöprő hazafias mozgalmak egyik legerősebbjét hozta létre, ugyanakkor ő és a Reform komoly kihívással néz szembe, hogy meggyőzze a választókat arról, készen állnak az ország vezetésére, mivel kevés kormányzati tapasztalattal rendelkeznek, és mindössze nyolc képviselőjük van a 650 fős brit parlamentben.
Ennek ellenére a Reform UK politikai programja egyre bővül.
Farage szerint a Reform politikáját egyszerű értékek alapozzák meg, amelyek a családra, a közösségre, az országra összpontosítanak.
Nigel Farage tanácsadói – hozzá hasonlóan – gyakran korszakos változásokról beszélnek, amelyek elsöprik a szabályokon alapuló nemzetközi rendhez ragaszkodó liberális eliteket.
Farage pártja jobb kapcsolatot ápolna az Egyesült Államokkal
A Reform szereplői azt is hangsúlyozzák, hogy az amerikai döntéshozókkal ápolt szoros kapcsolataik kormányon előnyt jelenthetnek.
Ezzel az adminisztrációval történetesen a kabinet legtöbb tagját személyesen ismerem, és már nagyon-nagyon sok éve
– jelentette ki Farage.
Elmondta, hogy Trumppal számos nagy kérdésben egyetért, például a globális biztonság terén, elismerve, hogy Irán a Közel-Kelet rossz szereplője, és hogy Kína át akarja venni az irányítást, és uralni akarja az életünket. A határellenőrzés és a hazai energiatermelés kérdésében is egyetértenek – tette hozzá.
Alan Mendoza, a Reform globális ügyekért felelős főtanácsadója szerint Nagy-Britanniának bizonyítania kell hasznosságát Washington számára: komoly összegeket kell befektetnie a védelembe, és meg kell mutatnia, hogy hajlandó nagyobb szerepet vállalni, ha fenn akarja tartani a komoly biztonsági kapcsolatokat.
Ez szerinte ellensúlyozná azt a Trump-adminisztrációban jelen lévő nézetet, hogy Nagy-Britannia gyenge és erőtlen ország.
Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!