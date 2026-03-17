Merz szerint súlyos gondokkal küzd a német gazdaság

A jelentés alapján a magánszféra teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,64 százalékkal esett, ami jól mutatja a német ipar és vállalati szféra tartós gyengélkedését. Ezzel szemben az állami kiadások 1,12 százalékkal nőttek, új történelmi csúcsot elérve.

Elemzők szerint éppen ez a növekvő állami költekezés tartja felszínen a gazdasági növekedést, amely enélkül már évek óta meredek visszaesést mutatna.

Merz nem ezt ígérte

A helyzet különösen érzékeny Friedrich Merz számára, aki korábban egyértelműen kijelentette: kormányának sikerét az fogja meghatározni, hogy sikerül-e megfordítani a gazdasági trendeket. A kancellár már korábban figyelmeztetett arra, hogy nem nyílhat tovább az olló az állami kiadások és a magánberuházások között – ennek ellenére az elmúlt hónapokban a különbség tovább nőtt.

A problémát súlyosbítja, hogy a kormány jelentős eladósodással finanszírozza a növekvő kiadásokat. A mintegy ezermilliárd eurós új hitelfelvétel lehetővé teszi az állam számára a bőkezű költekezést, miközben a gazdaság versenyképessége romlik. Kritikusok szerint a források egy része vitatott, külföldi klímavédelmi programokra áramlik, miközben a hazai ipar támogatása háttérbe szorul.