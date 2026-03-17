Merz szerint súlyos gondokkal küzd a német gazdaság

Miközben az állami kiadások történelmi csúcsra emelkedtek, a magánberuházások évtizedes mélypontra estek Németországban. A kedvezőtlen folyamatok láttán Friedrich Merz már kormánya eredményességét is kétségbe vonta.

Friedrich Merz kormánya súlyos gazdasági kihívásokkal küzd Fotó: Remko de Waal Forrás: ANP/AFP
A német gazdaság egyre aggasztóbb képet mutat: miközben az állami kiadások rekordmagasságba emelkednek, a magánszektor látványosan gyengül. Ifo Intézet friss elemzése szerint 2025 negyedik negyedévében a vállalati beruházások a 2015 óta mért legalacsonyabb szintre estek vissza, miközben a gazdaság teljesítménye tovább csökkent, írja az Origo.

A jelentés alapján a magánszféra teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,64 százalékkal esett, ami jól mutatja a német ipar és vállalati szféra tartós gyengélkedését. Ezzel szemben az állami kiadások 1,12 százalékkal nőttek, új történelmi csúcsot elérve.

Elemzők szerint éppen ez a növekvő állami költekezés tartja felszínen a gazdasági növekedést, amely enélkül már évek óta meredek visszaesést mutatna.

Merz nem ezt ígérte

A helyzet különösen érzékeny Friedrich Merz számára, aki korábban egyértelműen kijelentette: kormányának sikerét az fogja meghatározni, hogy sikerül-e megfordítani a gazdasági trendeket. A kancellár már korábban figyelmeztetett arra, hogy nem nyílhat tovább az olló az állami kiadások és a magánberuházások között – ennek ellenére az elmúlt hónapokban a különbség tovább nőtt.

A problémát súlyosbítja, hogy a kormány jelentős eladósodással finanszírozza a növekvő kiadásokat. A mintegy ezermilliárd eurós új hitelfelvétel lehetővé teszi az állam számára a bőkezű költekezést, miközben a gazdaság versenyképessége romlik. Kritikusok szerint a források egy része vitatott, külföldi klímavédelmi programokra áramlik, miközben a hazai ipar támogatása háttérbe szorul.

A vállalatok beruházási kedvét több tényező is visszafogja. Az energiaárak emelkedése, az úgynevezett energiapolitikai átállás költségei, valamint a bürokratikus terhek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több cég dönt a külföldre költözés mellett. A beígért reformok és egyszerűsítések egyelőre elmaradtak, ami tovább rontja a befektetői bizalmat és a munkaerőpiacon is súlyos következmények láthatók.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a kancellár által korábban meghirdetett „reformok ősze”, majd „reformok tavasza” egyaránt elmaradt, így a gazdasági fordulat továbbra is várat magára. 

Mindez arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdasága komoly szerkezeti problémákkal küzd, és a jelenlegi folyamatok alapján egyelőre nem látszik a kilábalás belőle.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
