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Kopasz Bálint lehajrázta fő riválisát, mégsem ő lett a királyszám aranyérmese

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Kopasz Bálint lehajrázta fő riválisát, mégsem ő lett a királyszám aranyérmese

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Szombat délelőtt az első döntőket is megrendezték a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. A sort Kopasz Bálint ezüstérme nyitotta, majd Kiss Péter Pál és Suba Róbert is dobogóra állt. Cikkünk frissül a további magyar eredményekkel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 11:45
Kopasz Bálint férfi K-1 1000 méteren indult el a kajak-kenu Eb-n
Kopasz Bálint férfi K-1 1000 méteren indult el a kajak-kenu Eb-n Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter
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Kopasz Bálint még április végén nyilatkozott lapunknak:

 

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