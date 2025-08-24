Kis híján lekéste a rajtot a világbajnoki döntőben, íme az ötödik vb-címig vezető út buktatói

Magától értetődő természetességgel gyűjtögette sorban a világbajnoki címeket, de 2019, 2021, 2022 és 2023 után 2024-ben megszakadt a nagy sorozata. Kiss Péter Pál nem veszített a versenyen, miután rajthoz sem tudott állni mellizomsérülése miatt. Ezúttal Milánóban vett elégtételt, s magabiztos győzelemmel ült vissza az őt megillető trónra kerekesszékes kajakosunk.

A későbbi győztes, Kiss Péter Pál a para kajak-kenu világbajnokság férfi KL1 200 méteres kategóriájának döntőjében Milánóban Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A fiatal, de felettébb rutinos magyar versenyző rajtja nem sikerült jól, aztán viszont olyan iramot diktált, amivel nem bírt a vb-címvédő Luis Cardoso Da Silva. Kiss Péter Pál végül egy fél hajónyival, közel egy másodperccel előzte meg brazil riválisát, a harmadik helyezettre több mint 3,5 másodpercet vert.

− Minden pálya más és más. Hiába ugyanaz a 200 méter, azért okozhat meglepetéseket. Ez a milánói pálya nagyon lötyögős, nagyon hínáros.

Kétszer is felakadt a kormánylapátomra a hínár, azt le kellett tolatni. Így épphogy beestem a rajtra, volt kis izgalom.

A kemény víz miatt az elindulásom nem volt éles, de a végére megvolt a megfelelő tempó, be tudtam érni elsőként − értékelt lapunknak Kiss Péter Pál.

Kiss Péter Pál kálváriája

A Budapesti Honvéd parasportolója kétszeres paralimpiai bajnok, ám 2024-ben megjárta a hadak útját. Visszatérő mellizomsérülése miatt lemaradt az Európa- és a világbajnokságról is. Utóbbin szeretteivel közösen akart ünnepelni, a paralimpiára pedig barátja, Juhász Tamás „testén keresztül” vezetett az útja szétlövéssel. Párizsban óvatosan mozogva győzött.

− Tavaly kimaradtak versenyek, ahova kellett, azért odaértem. A versenyrutin elillant a brazillal szemben. Idén látszott is a világkupán, ott sajnos megvert. Tudtam, hogy a vb-re úgy kell felkészülnöm, hogy ne adjak esélyt neki. Dac annyira nem volt. Örültem Luisnak, hogy van meccs, és annak is, hogy a vk-n nyert. Nyilván most boldogabb vagyok, hogy én hallgathattam a magyar himnuszt a dobogó legtetején − mondta Kiss Péter Pál, aki úgy érzi, helyreállt a lelki békéje.