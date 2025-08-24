kajak-kenuMilánóKiss Péter Pálvilágbajnokság

Kis híján lekéste a rajtot a világbajnoki döntőben, íme az ötödik vb-címig vezető út buktatói

Megszerezte az ötödik vb-aranyérmét a magyar kajakos, aki sok nehézséggel megküzdve szerezte vissza a trónt. Kiss Péter Pál magabiztosan győzött a parasportolók versenyében kajak egyes 200 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. A rajt előtt a hínárba akadt a kormánya, épphogy odaért a kezdésre. A BHSE még mindig csak 22 esztendős klasszisa tavaly sérülés miatt lemaradt a szegedi vb-ről. Lapunknak arról beszélt, hogyan érintette, mennyire kárpótolja ez a siker az akkori veszteségekért. Kiss Péter Pál azt is elárulta, milyen újdonságokra készül, illetve hogy éli meg a népszerűséget. Varga Katalin ezüstérmet nyert.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 24. 6:20
Kiss Péter Pál
Kiss Péter Pál boldogan szelfizik ötödik világbajnoki aranyérmével Fotó: P. Fülöp Gábor/Magyar Nemzet
Magától értetődő természetességgel gyűjtögette sorban a világbajnoki címeket, de 2019, 2021, 2022 és 2023 után 2024-ben megszakadt a nagy sorozata. Kiss Péter Pál nem veszített a versenyen, miután rajthoz sem tudott állni mellizomsérülése miatt. Ezúttal Milánóban vett elégtételt, s magabiztos győzelemmel ült vissza az őt megillető trónra kerekesszékes kajakosunk. 

Kiss Péter Pál
A későbbi győztes, Kiss Péter Pál a para kajak-kenu világbajnokság férfi KL1 200 méteres kategóriájának döntőjében Milánóban Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A fiatal, de felettébb rutinos magyar versenyző rajtja nem sikerült jól, aztán viszont olyan iramot diktált, amivel nem bírt a vb-címvédő Luis Cardoso Da Silva. Kiss Péter Pál végül egy fél hajónyival, közel egy másodperccel előzte meg brazil riválisát, a harmadik helyezettre több mint 3,5 másodpercet vert.

− Minden pálya más és más. Hiába ugyanaz a 200 méter, azért okozhat meglepetéseket. Ez a milánói pálya nagyon lötyögős, nagyon hínáros. 

Kétszer is felakadt a kormánylapátomra a hínár, azt le kellett tolatni. Így épphogy beestem a rajtra, volt kis izgalom.

A kemény víz miatt az elindulásom nem volt éles, de a végére megvolt a megfelelő tempó, be tudtam érni elsőként − értékelt lapunknak Kiss Péter Pál.

Kiss Péter Pál kálváriája

A Budapesti Honvéd parasportolója kétszeres paralimpiai bajnok, ám 2024-ben megjárta a hadak útját. Visszatérő mellizomsérülése miatt lemaradt az Európa- és a világbajnokságról is. Utóbbin szeretteivel közösen akart ünnepelni, a paralimpiára pedig barátja, Juhász Tamás „testén keresztül” vezetett az útja szétlövéssel. Párizsban óvatosan mozogva győzött.

− Tavaly kimaradtak versenyek, ahova kellett, azért odaértem. A versenyrutin elillant a brazillal szemben. Idén látszott is a világkupán, ott sajnos megvert. Tudtam, hogy a vb-re úgy kell felkészülnöm, hogy ne adjak esélyt neki. Dac annyira nem volt. Örültem Luisnak, hogy van meccs, és annak is, hogy a vk-n nyert. Nyilván most boldogabb vagyok, hogy én hallgathattam a magyar himnuszt a dobogó legtetején − mondta Kiss Péter Pál, aki úgy érzi, helyreállt a lelki békéje.

Hál Istennek már a paralimpia kárpótolt, mert Párizsban már ott tudtak lenni, és együtt örülhettünk a sikernek. Az már teljesen visszaadta, amit elvett a sors. Milánóban most nincsenek itt, de nagyon szurkoltak és egyből gratuláltak.

Milánó, 2025. augusztus 23. Az aranyérmes Kiss Péter (k) az ezüstérmes brazil Luis C. Cardoso da Silva (b) és a bronzérmes orosz Alekszandr Ilicsev a para kajak-kenu világbajnokság férfi KL1 200 méteres kategóriájának eredményhirdetésén Milánóban 2025. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Az aranyérmes Kiss Péter Pál (középen), az ezüstérmes brazil Luis C. Cardoso da Silva (b) és a bronzérmes orosz Alekszandr Ilicsev Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Új kihívások előtt

Kiss Péter Pálnak természetesen jobban oda kell figyelnie a rehabilitációra és a teste jelzéseire. Edzőjével, Pruzsina Istvánnal ebben is előreléptek.

− Sokkal nyugodtabb felkészülésem volt idén, és sérülésmentesen tudtam végigcsinálni. 

Oda tudtunk figyelni minden panaszos területre. Kiválóan fel volt építve az elejétől fogva. A mellizomra külön figyelmet fordítottunk, a bemelegítéstől kezdve, azóta nem volt rá panaszom. A terhelését is optimalizáltuk. Remélem, nem fog visszatérni − avatott be a kajakos, aki szakágváltáson, illetve a repertoár bővítésén gondolkodik.

− A kenut mindig kerülgettem, és már látótávolságon belül van. A legfontosabb, hogy a korábbi hátsérülésem ne térjen vissza, a derekam bírja a kajakos edzéseket. Ha mellette belefér a másik hajó, akkor elkezdjük, ugyanakkor nem erőltetünk semmit.

Két hét múlva a maratoni világbajnokságon is megméreti magát, tesz egy kitérőt. Kilenc kilométeren indul Győrben, de az nem az ő felségterülete. Az immár ötszörös világ- és kétszeres paralimpiai bajnok kajakos ezzel és a népszerűséggel is elboldogul.

− Még nem olyan mindennapos szerencsére. 

Azért egyre többen és gyakrabban felismernek, örülök is neki. 

Van, amikor nagyon sietek, de akkor is megállok egy kicsit, ennyi belefér. Emberi gesztus − nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kiss Péter Pál.

Szombaton egy másik parasportolónk is érmet szerzett, Varga Katalin ezüstérmes lett KL2 200 méteren.

