Három nemzetközi jelentőségű magyar zeneszerző kottakéziratai váltak online hozzáférhetővé

A szerzők közül ketten ugyancsak évfordulósok: a száznegyven éve született Weiner Leó (1885–1960) és tanítványa, a százhúsz éve született Farkas Ferenc (1905–2000). Rajtuk kívül a Zeneakadémia megalapításában oroszlánrészt vállaló zeneszerző és zongoraművész, Liszt Ferenc (1811–1886) kottakéziratai és a vele kapcsolatos fényképek is mindenki számára elérhetővé váltak.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója és Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia rektora. Fotó: OSZK

Kivételes zeneművek váltak elérhetővé

Bár Liszt Ferenc relikviái világszerte prominens intézmények féltett kincsei, Magyarországon a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponton kívül a nemzeti könyvtár zenei gyűjteménye őriz jelentős korpuszt, összesen 53 Liszt-autográfot.

Az elérhetővé vált kompozíciók közül kiemelkedő jelentőségűnek számít a monumentális Faust-szimfónia partitúra rengeteg ragasztással és javítással rendelkező ősváltozata.

Unikális az a restaurált kézirat is, amely az 1956-os lövések során sérült meg: a mindössze tízütemnyi dallamot tartalmazó emléklapon szereplő Magyar király-dal a Rákóczi-nóta variánsa.

A Lisztről készült és a Liszt életművéhez szorosan kapcsolódó történelmi felvételeket is publikálta a nemzeti könyvtár Történeti Fénykép- és Interjútára, így 1241-re nőtt a Fotótérben elérhető vonatkozó felvételek száma.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Weiner Kuratóriuma engedélyével válhattak hozzáférhetővé Weiner Leó kompozíciói. Bár a komponista hagyatékát és életműve jelentős részét egykori alma matere őrzi, a nemzeti könyvtár zenei gyűjteményében megtalálható huszonkét Weiner-autográf közül az életmű olyan kulcsfontosságú művei jelennek meg a tartalomszolgáltatásban, mint

a Csongor és Tünde (op. 10) színpadi kísérőzenéje; korai remekműve, a Vonóstrió (op. 6); egyik legnépszerűbb kamarazenei kompozíciója, a 2. (fisz-moll) hegedű–zongora-szonáta (op. 11); valamint a Coolidge-díjjal jutalmazott 2. vonósnégyes (op. 13).

A Copián elérhető továbbá az elsőként népzenei alapanyagot felhasználó zenekari Szvit (op. 18) és a világszerte ismert Rókatánc-tételt is tartalmazó 1. divertimento (op. 20) kézirata is.