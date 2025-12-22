Karácsonyi orgonahangversenyt ad Teleki Miklós a Pannonhalmi Főapátságban

A Pannonhalmi Főapátság falai között megrendezendő karácsonyi koncertet Johann Sebastian Bach két műve, az impozáns hangzásvilágú G-dúr fantázia BWV 572, illetve a bensőséges, karácsonyi hangulatot idéző Pastorella BWV 590 nyitja. Ezt követően a Szigeti Kilián pannonhalmi bencés szerzetes és zenetudós szerkesztésében 1972-ben Musica Antiqua Hungarica pro Organo címmel megjelent orgonazene-válogatásból hangzik majd el négy mű, amelyek azt a kort idézik meg, amikor még az ünnep elképzelhetetlen volt orgonaszó nélkül.

A koncert második részében két Pikéthy Tibor-mű hangzik el. A XX. század magyar egyházzene és zeneoktatás kiemelkedő alakjának Karácsonyi fantázia című darabja ismert magyar karácsonyi dallamokra épül. A pásztorok világának képe aztán tovább bontakozik Pastorale című művében, amely mély lelki élményt nyújt a hallgatóknak.

A hangverseny Marcel Dupré Variations sur un Noël, Op. 20 című szerzeményével zárul. A francia karácsonyi dallam kreatív és virtuóz feldolgozása, amely karácsony örömét hozza el.