Karácsonyi orgonahangversenyt ad Teleki Miklós a Pannonhalmi Főapátságban

A Pannonhalmi Főapátság falai között megrendezendő karácsonyi koncertet Johann Sebastian Bach két műve, az impozáns hangzásvilágú G-dúr fantázia BWV 572, illetve a bensőséges, karácsonyi hangulatot idéző Pastorella BWV 590 nyitja. Ezt követően a Szigeti Kilián pannonhalmi bencés szerzetes és zenetudós szerkesztésében 1972-ben Musica Antiqua Hungarica pro Organo címmel megjelent orgonazene-válogatásból hangzik majd el négy mű, amelyek azt a kort idézik meg, amikor még az ünnep elképzelhetetlen volt orgonaszó nélkül.
A koncert második részében két Pikéthy Tibor-mű hangzik el. A XX. század magyar egyházzene és zeneoktatás kiemelkedő alakjának Karácsonyi fantázia című darabja ismert magyar karácsonyi dallamokra épül. A pásztorok világának képe aztán tovább bontakozik Pastorale című művében, amely mély lelki élményt nyújt a hallgatóknak.
A hangverseny Marcel Dupré Variations sur un Noël, Op. 20 című szerzeményével zárul. A francia karácsonyi dallam kreatív és virtuóz feldolgozása, amely karácsony örömét hozza el.
Teleki Miklós orgonaművész harminc éve szerezte orgonaművészi diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2018-ban pedig a Szegedi Tudományegyetemen végzett zongoraművészként. Pályafutását már korán elismerték: 1993-ban elnyerte a Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját. 1996-ban a Douwe Egberts Alapítvány díjazottja, majd 2000-ben Fischer Annie-ösztöndíjas volt. 2006-ban Artisjus-díjat kapott. Több éven át a Siófoki Nemzetközi Orgona Mesterkurzus oktatójaként dolgozott. 2007 óta a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI orgona- és zongoratanára. 2011-től a siófoki evangélikus templom címzetes orgonaművésze.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!