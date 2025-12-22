pannonhalmi főapátságadventi koncertPannonhalmi apátságTeleki Miklós

Karácsonyi orgonahangversenyt ad Teleki Miklós a Pannonhalmi Főapátságban

Ünnepi orgonahangversennyel várja a közönséget Teleki Miklós orgonaművész december 26-án két időpontban a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton-bazilikájában.

Forrás: MTI
Forrás: MTI2025. 12. 22. 15:25
A Pannonhalmi Bencés Főapátság a tavaszi naplementében. Fotó: Pannonhalmi Főapátság
A Pannonhalmi Főapátság falai között megrendezendő karácsonyi koncertet Johann Sebastian Bach két műve, az impozáns hangzásvilágú G-dúr fantázia BWV 572, illetve a bensőséges, karácsonyi hangulatot idéző Pastorella BWV 590 nyitja. Ezt követően a Szigeti Kilián pannonhalmi bencés szerzetes és zenetudós szerkesztésében 1972-ben Musica Antiqua Hungarica pro Organo címmel megjelent orgonazene-válogatásból hangzik majd el négy mű, amelyek azt a kort idézik meg, amikor még az ünnep elképzelhetetlen volt orgonaszó nélkül.

 

A koncert második részében két Pikéthy Tibor-mű hangzik el. A XX. század magyar egyházzene és zeneoktatás kiemelkedő alakjának Karácsonyi fantázia című darabja ismert magyar karácsonyi dallamokra épül. A pásztorok világának képe aztán tovább bontakozik Pastorale című művében, amely mély lelki élményt nyújt a hallgatóknak.

A hangverseny Marcel Dupré Variations sur un Noël, Op. 20 című szerzeményével zárul. A francia karácsonyi dallam kreatív és virtuóz feldolgozása, amely karácsony örömét hozza el.

 

 

 

Teleki Miklós orgonaművész harminc éve szerezte orgonaművészi diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2018-ban pedig a Szegedi Tudományegyetemen végzett zongoraművészként. Pályafutását már korán elismerték: 1993-ban elnyerte a Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját. 1996-ban a Douwe Egberts Alapítvány díjazottja, majd 2000-ben Fischer Annie-ösztöndíjas volt. 2006-ban Artisjus-díjat kapott. Több éven át a Siófoki Nemzetközi Orgona Mesterkurzus oktatójaként dolgozott. 2007 óta a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI orgona- és zongoratanára. 2011-től a siófoki evangélikus templom címzetes orgonaművésze.

 

 

