Az Avatar 3. a legpesszimistább becsléseket váltotta valóra, de még így is az év legsikeresebb filmje lehet

Az Avatar: Tűz és hamu nem robbantott akkorát a pénztáraknál, mint elődei, és nem idézte meg azt a kollektív ámulatot sem, amely 2009-ben a fél világot 3D-s szemüvegbe kényszerítette. Szégyenkezésre azért továbbra sincs oka a franchise-nak, James Cameron még mindig tudja, mitől döglik a légy, a legtöbb blockbuster boldogan elfogadná az Avatar harmadik részének nyitószámait is.

Munkatársunktól
2025. 12. 22. 14:00
Avatar: Tűz és hamu - Forrás: TMDb
Az Avatar: Tűz és hamu 345 millió dolláros globális nyitánya tisztességes, ebből pedig 88 millió dollárt Észak-Amerikában és Kanadában sikerült összekalapoznia, de mindkét eredmény elmarad a korábbiaktól, ami némiképp igazolja James Cameron félemeit, aki korábban a legnagyobb magabiztossággal beszélt az Avatar 4. és 5. részéről, nemrég azonban a 3. rész bevételeitől tette ezeket függővé.

Van miért aggódni? Az Avatar: Tűz és hamu 88 millió dolárral nyitott Észak-Amerikában és Kanadában. Forrás: TMDB
Avatar 3: James Cameron box office félelmei bebizonyosodnak?

A kritikusok sem estek hasra az új felvonásól, de a közönség változatlanul rajong Pandora világáért: a CinemaScore „A” osztályzata és a kimondottan erős felhasználói értékelések arra utalnak, hogy az Avatar továbbra is jól működik mint élményfilm. És itt jön képbe James Cameron rendező és a franchise igazi csodafegyvere: az idő. 

Az Avatar-filmek sosem sprinteltek, hanem maratont futottak: az első két rész hetekig uralta a mozikat, miközben lassan, de könyörtelenül termelték a dollármilliókat. 

A Tűz és hamu előtt is ott áll az ünnepi szezon, és az a fajta pozitív szájhagyomány, amely nem a premierhétvégén, hanem januárban és februárban válik igazán értékessé. Ha az új Avatar is a korábbi részek példáját követi, még a sokkal erősebben kezdő, jelenleg már 1,27 milliárd dollár bevételnél járó Zootropolis 2-t is megelőzheti.

Az új Avatarnak azonban Kínában sikerült az előző részekre licitálnia, ahol az első rész 40,9 millió, a második rész 56,8 millió dollárt termelt, ez a harmadik rész esetében már 57,6 milió dollár volt. 

A Tűz és hamu mellett szól az is, hogy Észak-Amerikában négyszázzal kevesebb vásznon vetítették, mint a nyitószámokban rekordernek számító A víz útját.

A film költségvetése viszont iparági szinten is extrém, a megtérülési küszöb jóval egymilliárd dollár fölött van. Cameron korábban nyíltan beszélt arról, hogy a negyedik és ötödik rész sorsa a harmadik pénzügyi teljesítményétől függ. A rajt alapján nem lehet pezsgőt bontani – de még temetni sem.

 

Google News
