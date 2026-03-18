Iszlamofóbia ellenes napot hirdettek

Berlin politikusai ismét új emléknapot rendeltek el polgáraik számára. Március 15-e hivatalosan is az iszlamofóbia elleni nap a német fővárosban. Múlt vasárnap ünnepelték először. Az ötletet elsősorban a berlini SPD, különösen Cansel Kiziltepe, Berlin munkaügyi, szociális, egyenlőségi, integrációs, sokszínűségi és diszkriminációellenes szenátora erőltette. A CDU azonban szintén részt vett az ügyben: egy 2025 szeptemberi, ehhez kapcsolódó indítványt a főváros kereszténydemokratái is támogattak. A berlini szenátus a nappal egyértelmű jelzést kíván küldeni az iszlámellenes rasszizmus ellen – írja az Origo.
A megemlékezés azonban kegyetlen viccnek hangzik, tekintve a Neuköllnben található állami ifjúsági központban történt közelmúltbeli incidenst – írja a Nius német hírportál. A múlt héten kiderült, hogy egy 16 éves török kurd lányt állítólag hónapokon át szexuálisan bántalmazott egy arab származású fiatalokból álló csoport. Az ügy csak most került napvilágra, mert az ifjúsági központ személyzete megtagadta a bűncselekmények jelentését.
Az ok megdöbbentő: A Bild és a Tagesspiegel nyomozásai szerint a személyzet tagjai megvédték a muszlim gyanúsítottakat a potenciális „stigmatizációtól” és az olyan általánosításoktól, mint például a „tipikus muszlimok”.
Az egyetlen kérdés, amit a berlini SPD-nek és CDU-nak fel lehet tenni, az a következő: a feltételezett muszlim szexuális bűnelkövetők védelme hozzátartozik-e a muszlimellenes rasszizmus elleni küzdelemhez – írja a német lap, amely további példákat is felhoz.
Mint írják, a Bild beszámolója szerint a klevei Joseph Beuys Átfogó Iskolában a nem muszlim diákokat muszlim diákok zaklatták, mert nem böjtöltek a ramadán alatt. A böjtölő diákok még osztálytársaikat is arra kényszerítették, hogy dobják el a csomagolt ebédjüket, és ők is böjtöljenek. Egy lány ezután odament az iskola egyik tanárához, aki
a muszlim diákok megdorgálása és nagyobb toleranciára való felszólítás helyett azt tanácsolta a nem böjtölő gyerekeknek, hogy forduljanak el evés közben.
Két anya beszámolója szerint nem volt közös karácsonyi ünnepség sem az iskolában, de meghívást kaptak a böjt közös megtörésére.
