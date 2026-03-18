Iszlamofóbia ellenes napot hirdettek

Berlinben új emléknap van: az iszlamofóbia elleni nap. Az SPD és a CDU pártok ezzel „iszlámellenes rasszizmus” elleni üzenetet kívánnak közvetíteni. A valóság azonban más képet mutat Berlinben.

2026. 03. 18. 10:29
Illusztráció Fotó: ROLF VENNENBERND Forrás: DPA
Berlin politikusai ismét új emléknapot rendeltek el polgáraik számára. Március 15-e hivatalosan is az iszlamofóbia elleni nap a német fővárosban. Múlt vasárnap ünnepelték először. Az ötletet elsősorban a berlini SPD, különösen Cansel Kiziltepe, Berlin munkaügyi, szociális, egyenlőségi, integrációs, sokszínűségi és diszkriminációellenes szenátora erőltette. A CDU azonban szintén részt vett az ügyben: egy 2025 szeptemberi, ehhez kapcsolódó indítványt a főváros kereszténydemokratái is támogattak. A berlini szenátus a nappal egyértelmű jelzést kíván küldeni az iszlámellenes rasszizmus ellen – írja az Origo

Berlinben új emléknap van: az iszlamofóbia elleni nap (Fotó: AFP)

A megemlékezés azonban kegyetlen viccnek hangzik, tekintve a Neuköllnben található állami ifjúsági központban történt közelmúltbeli incidenst – írja a Nius német hírportál. A múlt héten kiderült, hogy egy 16 éves török ​​kurd lányt állítólag hónapokon át szexuálisan bántalmazott egy arab származású fiatalokból álló csoport. Az ügy csak most került napvilágra, mert az ifjúsági központ személyzete megtagadta a bűncselekmények jelentését. 

Az ok megdöbbentő: A Bild és a Tagesspiegel nyomozásai szerint a személyzet tagjai megvédték a muszlim gyanúsítottakat a potenciális „stigmatizációtól” és az olyan általánosításoktól, mint például a „tipikus muszlimok”.

Az egyetlen kérdés, amit a berlini SPD-nek és CDU-nak fel lehet tenni, az a következő: a feltételezett muszlim szexuális bűnelkövetők védelme hozzátartozik-e a muszlimellenes rasszizmus elleni küzdelemhez – írja a német lap, amely további példákat is felhoz.  

Mint írják, a Bild beszámolója szerint a klevei Joseph Beuys Átfogó Iskolában a nem muszlim diákokat muszlim diákok zaklatták, mert nem böjtöltek a ramadán alatt. A böjtölő diákok még osztálytársaikat is arra kényszerítették, hogy dobják el a csomagolt ebédjüket, és ők is böjtöljenek. Egy lány ezután odament az iskola egyik tanárához, aki 

a muszlim diákok megdorgálása és nagyobb toleranciára való felszólítás helyett azt tanácsolta a nem böjtölő gyerekeknek, hogy forduljanak el evés közben. 

Két anya beszámolója szerint nem volt közös karácsonyi ünnepség sem az iskolában, de meghívást kaptak a böjt közös megtörésére. 

Az AfD a keresztényeket védené

Az AfD már javasolt egy emléknapot a keresztényellenesség ellen a Bundestagban 2023-ban. Február 15-ét javasolták dátumként – azt a dátumot, amikor 2015-ben az Iszlám Állam terrorszervezet közzétett egy videót, amelyen 15 kopt keresztény lefejezése látható. 

Az összes többi párt, beleértve a CDU/CSU-t is, elutasította a javaslatot. Azt állították, hogy az AfD kihasználja az üldözött keresztények szenvedését és iszlamofóbiát szít. Az FDP és a Baloldali Párt azzal érvelt, hogy az indítvány sértené a vallásszabadságot. Ezek az aggodalmak látszólag nem vonatkoznak a berlini parlamenti csoportokra az iszlamofóbia elleni emléknap létrehozásával kapcsolatban 

– hívja fel rá a figyelmet a Nius. 

A keresztények a világon a legüldözöttebb vallási csoport. Európában évek óta növekszik a keresztények és intézményeik elleni gyűlölet-bűncselekmények és diszkrimináció. Csak Németországban a rendőrségi statisztikák szerint 2024-ben 337 keresztényellenes bűncselekményt követtek el – ez körülbelül 22 százalékkal több, mint az előző évben. 

„Manapság széles körben elterjedt a keresztényellenes attitűdök társadalmi áramlata” – mondja Anja Tang, az Európai Keresztényekkel Szembeni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpontjának (OIDAC Europe) vezetője a Weltnek adott interjújában. Detlef Pollack vallásszociológusra hivatkozva kifejti, hogy a vallásellenes tendenciák meredeken felerősödtek Németországban, különösen az elmúlt 15 évben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

