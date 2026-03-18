Bebizonyosodott, hogy ukrán kémhálózat segíti a Tisza Pártot

Három ügynököt már név szerint is ismerhetünk abból az ukrán kémhálózatból, amelynek a feladata a beavatkozás az áprilisi választásokba, azaz a Kijev érdekeit mindenben kiszolgáló Magyar Péter hatalomra juttatása.

Tseber Roland, Skirják Krisztián és Magyar Péter

Az időközben Magyarországról kitiltott Tseber Roland Ivanovics és Holló István mellett Skirják Krisztián a harmadik szereplő, aki világosan beazonosítható ebben az – Ellenpont információi szerint – igencsak kiterjedt beavatkozási kísérletben.

Tseber Roland, Magyar Péter kém „testvére”

Az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurája a Magyar Péter által testvérének nevezett Tseber Roland Ivanovics, aki a Tisza elnökének kísérője volt, amikor 2024 nyarán Ukrajnába ment, majd később az első kárpátaljai Tisza-sziget alapítója lett.

Ekkoriban Tseber Roland neve ismeretlen volt a magyar nyilvánosságban, éppen ezért némileg meglepő volt, hogy éppen ő kísérte Magyar Pétert, akit aztán a tiszás politikus a testvérének is nevezett.

A lap szerint ugyanakkor az esetet új megvilágításba helyezi, ha tudjuk, hogy Tseber Roland ezer szállal kötődik az ukrán hírszerzéshez, és korántsem most kezdte a kapcsolatfelvételt a magyar baloldallal. Erről a Kontextus készített részletes tényfeltáró videót.

Tseber a feltételezhető beszervezését követően, 2018 őszén amerikai körutat tett, aminek során Washington mellett Oregonba és Kaliforniába is eljutott. Tseber a következőképpen számolt be a tengerentúli látogatásról: „A munkalátogatás egyik legfontosabb pontja az Amerikai Egyesült Államok szenátorainak és kongresszusi képviselőinek, valamint tanácsadóiknak a megismerése volt. Ez lehetőséget adott nekünk arra, hogy személyesen is beszélgessünk Ukrajna objektív helyzetéről, a nemzeti és regionális szintű politikáról. Megtiszteltetés volt számomra, hogy megismerhettem azokat a szenátorokat, akik tetteikkel valóban támogatják hazánkat.”

E szenátorok egyike volt az oregoni Ron Wyden, amit onnan lehet tudni, hogy Tseber maga jelentkezett be a befolyásos politikus irodája elől az Instagram-oldalán. Az orosz invázió kezdete óta az oregoni szenátor a kulcsfigurája lett Ukrajna támogatásának. De ahogy az Ellenpont cikke rávilágít, valójában már azelőtt is az volt, ugyanis 2022. január 12-én, egy hónappal az invázió előtt a politikus egy különös törvényjavaslat társ-előterjesztőjeként azon dolgozott, hogy egy törvénnyel lehetővé tegyék az Egyesült Államoknak, hogy segítséget nyújtson Ukrajnának, és szankciókat vessen ki Oroszországra, ha bármiféle ellenségeskedés törne ki a két ország között.