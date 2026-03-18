tisza pártróna dánielMagyar Péter

Beismerés: a Tisza közvéleménykutatója szerint Magyar Péter elutasítottsága jelentős a pártnélküliek körében

Nem várt helyről rombolták le Magyar Péter „teflonpolitikusi” imázsát, ugyanis éppen a 21 Kutatóközpont vezetője tette egyértelművé: a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben, az elutasítottsága a pártnélküliek körében is jelentős. Róna Dániel korábban többször beszélt arról is, hogy a Tisza magabiztos előnyét mutató felmérések nem feltétlen reálisak, a valóságban kiélezett a pártverseny, a mozgósításban pedig verhetetlen a Fidesz.

2026. 03. 18. 7:52
Gyakran elhangzik az ellenzéki véleményformálóktól a Tisza Pártot támogató sajtó különböző felületein, műsoraiban, hogy Magyar Péterről minden botrány lepereg, „teflonpolitikusnak” is szokták emiatt nevezni. Most ezt a mítoszt zúzta porrá éppen az a közvélemény-kutató, aki egyébként közel áll a Tisza Párthoz. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Telex keddi podcast műsorában azt mondta: 

Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.

Az elemző ezzel is igyekezett alátámasztani azt a megállapítását, hogy az ellenzéki tévhittel ellentétben egyáltalán nem hatástalan a Tisza-elnök karakterének és kínos ügyeinek bemutatása.

Róna nem először árnyalja azt a narratívát, amit esélyesség-menedzsmentnek neveznek és amellyel másfél éve építik a baloldali közvélemény-kutatók azt, hogy Magyar Péterék élvezik már a társadalom többségének támogatását.

A Magyar Nemzet többször beszámolt a manipulációs kerekasztal tevékenységéről, ugyanakkor az sem ritka, hogy éppen ezek a szereplők cáfolják egyes nyilatkozataikban a saját kutatási eredményeiket. Közülük is Róna Dániel az, aki talán a legtöbbször magyarázta el, hogy a Tisza javára mért olykor 15-20 százalékos előny a Fidesszel szemben nem a valóságot tükrözi.

– Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés

– jelentette ki a 21 Kutatóközpont vezetője a Válasz Online podcast műsorában február elején. Róna Dániel a műsorban Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével vitázott és többször elmondta, hogy bár valamivel nagyobb esélyét látja a Tisza győzelmének, de bizonytalan a végeredményben. 

Annyit megkockáztattam, hogy picit nagyobb esélyét látom annak, hogy a Tisza megnyeri a választást, és Magyar Péter lesz a miniszterelnök. De egyáltalán nem valószínűtlen, egyáltalán nem lenne csoda, meg nagy meglepetés, ha Orbán Viktor nyerné meg

 – fogalmazott Róna.

Február végén a Telex egyik műsorában ismét hűteni próbálta az ellenzéki tábor lelkesedését, amikor azt mondta, hogy a választás egyáltalán nem lefutott, és nem ért egyet azokkal, akik a Tisza Párt előnyét behozhatatlannak tartják. Úgy vélte, a választani tudók körében mért 13 százalékpontos különbség, figyelembe véve a hibahatárt és a Fidesz a választási helyzet jellegéből fakadó nagyjából 5 százalékpontos előnyét, még megfordítható. 

Akkor arról is beszélt Róna, hogy a Fidesznek hatalmas intézményi és erőforrásbeli előnyei vannak a mozgósításban, amivel a Tisza Párt nem rendelkezik.

A kutató szerint a mozgósításban verhetetlenek a kormánypártok.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

