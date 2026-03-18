Menczer Tamás: A Kutyapárt csak a drogból nem csinál viccet

– A Kutyapárt csak a drogból nem csinál viccet, azt komolyan veszik – kommentálta Menczer Tamás a hírt, hogy Nagy Dávid, a párt listavezetője a Partizán YouTube-csatorna műsorában arról beszélt Gulyás Mártonnak, hogy pártja legalizálná a marihuána fogyasztását, sőt a termesztését is.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kiss Dániel

„A körzetemben, Pátyon baj van, megjelentek a drogkereskedők, én hajtóvadászatot indítottam ellenük” – emlékeztetett a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a politikus arra, hogy kedden jelezte, hogy nincs kegyelem a dílereknek.

De vajon a kutyapárt jelöltje, Fodor Bettina hova áll, a kábítószer-kereskedők vagy az áldozatok mellé?

– tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

„Elfogadhatatlan” – tiltakoztak a kormánypárti politikusok

Amit arról beszámoltunk, a Kutyapárt listavezetőjének az a kijelentése, miszerint a Kutyapárt azzal növelné az állami bevételeket, hogy a hátrányos helyzetű vidéki térségekben fontos lehetőségnek tartják a marihuána lakossági termesztésének legalizálását, nagy port kavart, sorra érkeztek a tiltakozások a kormánypárt részéről.

A párt listavezetője arról beszélt, hogy a növény a magyar klímán is jól termeszthető, és a háztáji termesztések jelentős gazdasági potenciált hordoznak. Úgy fogalmazott: számításaik alapján néhány év alatt akár két-háromszázmilliárd forintos többletbevételt is hozhatna az államnak a termesztés.

A Fidesz nem fogja engedni, hogy a Tisza Párt és a Kutyapárt közösen a zsákutcába vezető, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozó nyugat-európai mintára utat engedjen a kábítószer-liberalizációnak és a kábítószer-bűnözésnek

– szögezte le Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint elfogadhatatlan a javaslat, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a fiatal nemzedék életét kockáztatná a marihuána legalizálásával, a magyar jövőt pedig nem alakíthatják drogosok.

– Nem szabad ennyit szívni, mert akkor az ember ilyen hülyeségeket mond, ráadásul veszélyes hülyeségeket – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.