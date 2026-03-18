Megdöbbentő vallomás: Zelenszkij szerint néha csábító lenne akasztani

„Ha egyszer a demokráciát választottuk, természetesen nem akaszthatunk fel embereket. Bár néha nagyon csábító lenne. Tudja miért? Mert úgy sokkal gyorsabb volna” – ez a kijelentés nem mástól származik, mint Volodimir Zelenszkijtől. Amint A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, magyarul minap megjelent könyvben felidézik, Ukrajna elnöke 2020-ban, a The Guardiannak nyilatkozva beszélt az akasztás „előnyeiről”.

Amint a Zelenszkij udvari intrikái című fejezetben felidézték: a jelenlegi elnök hivatalba lépése óta sokan azt jósolták, hogy idővel autoriter hajlamok mutatkoznak majd nála. 2019 szeptemberében az Ukrán Politikai Alapítvány például így fogalmazott Zelenszkij jövőjét illetően:

A szólásszabadság és más polgári jogok terén várható a gyeplő szorosabbra húzása, hiszen az új hatalom – amely minden intézmény felett igényt tart az ellenőrzésre – aligha fogja eltűrni a szabad véleményt.

Nem sokkal azután, hogy az új elnök elfoglalta a hivatalát, be is következett, amitől tartani lehetett: 2020 februárjától kezdve Ukrajnában egy sajátos, átmeneti berendezkedés alakult ki: félig demokratikus, félig autoriter rendszer, amelyet a klientúraépítés, a hatalom túlzott koncentrációja, a jogi nihilizmus és populizmus jellemzett.

– Ha valamiben a törvények akadályozták, akkor szerinte ezeket a korlátokat fel kellett számolni. Így tekint világra, figyelmen kívül hagyva a protokollt, a jogi, politikai vagy egyéb szabályokat. Számára csak a saját akarata számít, és amikor figyelmeztetik, hogy egyszer lejár a mandátuma, és utódai a törvény szerint számon kérhetik rajta a tetteit, csak nevet rajta: nem gondol arra, mi lesz később

– így foglalta össze a szerző, hogy az ukrán politikai élet ismerői miként jellemezték Zelenszkijt.

Az ukrajnai szakértői körök ezt a kormányzati modellt találóan jermakizmusnak nevezték, Andrij Jermakról, Zelenszkij környezetének kulcsfigurájáról, mindenható bizalmasáról és az elnöki hatalom ideiglenes képviselőjéről. A kötetben felidézik: 2020 márciusában maga Jermak javasolta Zelenszkijnek egy új kormány felállítását.