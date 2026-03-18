Megdöbbentő vallomás: Zelenszkij szerint néha csábító lenne akasztani

Zelenszkijnek nincs ideje a stratégiai gondolkodásra és úgy gondolja, hogy időnként „csábító lenne” akasztani, mert úgy „gyorsabb” – erről maga az ukrán elnök vallott korábbi nemzetközi lapinterjúkban. A Hitel Kiadó gondozásában már magyarul is megjelent, A Joker című könyv kapcsán indított sorozatunk következő részében olyan idézeteket gyűjtöttünk, amelyek Zelenszkij autoriter hajlamait leplezik le, valamint megmutatják, hogy az elnök miként gondolkodik demokráciáról és országvezetésről.

2026. 03. 18. 10:06
„Ha egyszer a demokráciát választottuk, természetesen nem akaszthatunk fel embereket. Bár néha nagyon csábító lenne. Tudja miért? Mert úgy sokkal gyorsabb volna” – ez a kijelentés nem mástól származik, mint Volodimir Zelenszkijtől. Amint A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, magyarul minap megjelent könyvben felidézik, Ukrajna elnöke 2020-ban, a The Guardiannak nyilatkozva beszélt az akasztás „előnyeiről”.

Amint a Zelenszkij udvari intrikái című fejezetben felidézték: a jelenlegi elnök hivatalba lépése óta sokan azt jósolták, hogy idővel autoriter hajlamok mutatkoznak majd nála. 2019 szeptemberében az Ukrán Politikai Alapítvány például így fogalmazott Zelenszkij jövőjét illetően: 

A szólásszabadság és más polgári jogok terén várható a gyeplő szorosabbra húzása, hiszen az új hatalom – amely minden intézmény felett igényt tart az ellenőrzésre – aligha fogja eltűrni a szabad véleményt.

Nem sokkal azután, hogy az új elnök elfoglalta a hivatalát, be is következett, amitől tartani lehetett: 2020 februárjától kezdve Ukrajnában egy sajátos, átmeneti berendezkedés alakult ki: félig demokratikus, félig autoriter rendszer, amelyet a klientúraépítés, a hatalom túlzott koncentrációja, a jogi nihilizmus és populizmus jellemzett.

– Ha valamiben a törvények akadályozták, akkor szerinte ezeket a korlátokat fel kellett számolni. Így tekint világra, figyelmen kívül hagyva a protokollt, a jogi, politikai vagy egyéb szabályokat. Számára csak a saját akarata számít, és amikor figyelmeztetik, hogy egyszer lejár a mandátuma, és utódai a törvény szerint számon kérhetik rajta a tetteit, csak nevet rajta: nem gondol arra, mi lesz később

 – így foglalta össze a szerző, hogy az ukrán politikai élet ismerői miként jellemezték Zelenszkijt.

Az ukrajnai szakértői körök ezt a kormányzati modellt találóan jermakizmusnak nevezték, Andrij Jermakról, Zelenszkij környezetének kulcsfigurájáról, mindenható bizalmasáról és az elnöki hatalom ideiglenes képviselőjéről. A kötetben felidézik: 2020 márciusában maga Jermak javasolta Zelenszkijnek egy új kormány felállítását.

Noha az elnöki feladatkörök teljesen elkülönülnek a miniszterelnök vezette kormánytól, úgy tűnik, ez sem tartja vissza Zelenszkijt attól, hogy utóbbiba is beleavatkozzon. Erre utal az elnök egy 2020-as nyilatkozata, amikor is a CNN-nek kerek perec kijelentette: nincs ideje a stratégiai gondolkodásra és hogy taktikusan gondolkodik Ukrajna érdekében. Ennek kapcsán a könyvben arra mutatnak rá, hogy míg a stratégia kijelölése és a stratégiai gondolkodás az elnök egyik alapvető kötelessége, a taktikai döntésekben a kormány illetékes. 

Így óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy Zelenszkij esetleg arra utalt ezzel, hogy közvetlenül beavatkozik az ország irányításába, olyan feladatokat is magára vállalva, amelyek nem az ő hatáskörébe tartoznak.

Sorozatunk korábbi részeiben megírtuk, hogy bár Zelenszkij négy alkalommal is kapott behívót, egyszer sem ment el a sorozásra, de azt is felidéztük, hogy a színészből lett politikus lényegében azt fejtegette: lopás nélkül nem lehet Ukrajna elnökének lenni. Észak-keleti szomszédunk külföldről történő hitelezését pedig egy német pornószínésznőhöz hasonlította.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

