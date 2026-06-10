Katar után akadozik a második LNG-termelő is – újabb csapás a gázellátásra

Vészforgatókönyvek a gázellátás biztosítására

Az Oilprie cikkéből kiderül, hogy piaci szempontból fontos mozzanat, hogy az Inpex ausztrál LNG-exportlétesítményeiben dolgozó munkavállalók sztrájkja és annak kibővítése a három telephelyen az amúgy is feszült globális gázpiacon további kínálati szűkülést okozhat. A június 3-án kezdődött sztrájk már az elmúlt napokban is fennakadásokat okozott az Ichthys LNG-projekt rakodási műveleteiben, ami aggodalmat keltett a piacon amiatt, hogy Ausztrália – amely Katar termelésének jelentős kiesése mellett jelenleg a világ második legnagyobb LNG-exportőre – a következő napokban és hetekben csökkentheti szállításait.

Az ázsiai LNG-árak jelenleg 75 százalékkal magasabbak, mint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának február végi kirobbanása előtt. A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy becslése szerint a világ legnagyobb LNG-termelő létesítményének számító Rász Laffan komplexumban keletkezett károk évente mintegy 20 milliárd dolláros bevételkiesést okozhatnak, és a helyreállítás akár öt évig is eltarthat. Az ausztráliai sztrájkhoz hasonló további ellátási zavarok tovább növelhetik az energiaimportőrök terheit Ázsiában, amely a világ legnagyobb LNG-piaca – írja az Origo.