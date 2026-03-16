Szoboszlai egy primadonna, ne oktassa ki a szurkolókat! – felháborodott a liverpooli portál

Mostanában nem kápráztatja el a Liverpool labdarúgócsapata a szurkolóit, vasárnap hazai pályán is csak 1-1-et játszott a Tottenham ellen. A vezetést Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja jelentette, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig a lefújás után arról beszélt, nem tetszik neki, ha a drukkerek a meccs vége előtt elhagyják a stadiont. Ahogyan azt borítékolni lehetett, Liverpool városában pedig sokaknak Szoboszlai szavai nem tetszenek…

2026. 03. 16. 19:45
Amint arról beszámoltunk, a Galatasaray elleni idegenbeli vereséget (a BL-ben 0-1) követően a Liverpool csupán 1-1-es döntetlenre volt képes hazai pályán a Tottenham ellen a Premier League 30. fordulójában. Hiába szerzett vezetést a Pool Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával, a Tottenham a 90. percben kiegyenlített. Ám a Vörösök jó néhány szurkolója ezt már nem is látta, mert korábban hazaindult, Arne Slot együttese ugyanis nagyon halovány teljesítményt nyújtott. Akik maradtak, füttykoncertet rendeztek.

Szoboszlai Dominik a Liverpool–Tottenham meccsen
Szoboszlai Dominik a Liverpool–Tottenham meccsen (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

A lefújás után Szoboszlai üzent a szurkolóknak.

– Nem hiszem, hogy jót tesz nekünk, ha nyolcvan perc után az emberek hazamennek, ez egyáltalán nem segít nekünk. Maradjatok velünk! Ezt mindannyian látjuk a pályán, és amikor gólt kapunk, ismét többen távoznak. Megértem a frusztrációt, de szükségünk van rájuk, szükségünk van mindenkire! – idézi a Ripost Szoboszlai szavait.

Szoboszlai kritikáját sokan rossz néven vették. A liverpooli Rousing The Kop portál hétfő délután ezzel a címmel írt véleménycikket: „Kedves Szoboszlai Dominik, ne hibáztasd a Liverpool szurkolóit azért, mert jobbat akarnak”. S bár az írás azzal indul, hogy Szoboszlai jelenleg a Liverpool legjobbja, aki időnként briliáns megoldásokra képes, a szerző felrója neki, hogy olykor túl nagy önbizalommal vállal megoldásokat, amelyek végül labdavesztéshez vezetnek. Továbbá néha már minimális kontaktoknál is elesik, ami egyfajta színpadiasságot kölcsönöz a játékának, emiatt sokan a modern futball primadonnáját látják benne. Aki semmiképpen sem ostorozhatná a szurkolókat.

– Ő, de a jelenlegi keret bármelyik tagja az utolsók között vannak, akik kioktathatnák a szurkolókat arról, hogyan támogassák a csapatot – áll a cikkben.

„Nem Szoboszlai hibája, hogy egy másik bolygón él”

Az írás később így folytatódik:

– Mindenkinek joga van a véleményhez, és a Liverpool 8-as számú játékosa rengeteg elismerésben részesül majd az idei szezonban mutatott, többnyire remek teljesítménye miatt. De a labdarúgóknak nem szabadna prédikálniuk a szurkolóknak, akik rengeteg pénzt fizetnek és sok mindenről lemondanak azért, hogy hétről hétre ilyen unalmas  „szórakoztatást” nézzenek. Nem Szoboszlai hibája, hogy egy másik bolygón él, és kétségtelenül hihetetlenül keményen dolgozott azért, hogy ott legyen, ahol most van. De rendkívül zavaró hallani, ahogy hozzá hasonló emberek olyanokat oktatnak ki, akik sokkal többet érdemelnének.

A portál szerint a Liverpool szurkolói a legjobbak közé tartoznak, de azt is tudják, mikor nézik őket bolondnak. Arne Slot irányítása alatt évtizedek óta nem látott rossz játékot produkál a csapat, de olyan játékosok, mint Szoboszlai, egyszerűen nem értik, mennyire rosszul állnak most a dolgok – szögezi le a Rousing The Kop cikke.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu