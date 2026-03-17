Liverpoolban ledobták a bombát, Richard Hughes sportigazgató Szaúd-Arábiába távozhat

Richard Hughes távozhat a Liverpool sportigazgatói posztjáról, és Szaúd-Arábiában vállal munkát – szellőztette meg Ahmed Al-Ajlan szaúdi újságíró, aki szerint az al-Hilal megállapodott a sportvezetővel, hogy átvegye a szaúdi klub irányítását. Az újságíró szerint a felek már mindenben megállapodtak, csak a szerződés aláírása van hátra. Amennyiben ez megtörténik, Richard Hughes stábja azonnal munkába is áll, Hughes pedig a nyáron kezd Szaúd-Arábiában.

Richard Hughes a nyárig biztosan a Liverpool sportigazgatója marad

Richard Hughes: Liverpool után al-Hilal?

A skót Richard Hughes 2024-ben vette át a Liverpool sportigazgatói posztját, és nem is olyan régen még zseniként dicsérték, amiért összehozta a Liverpool történetének látszólag legjobb nyári átigazolási időszakát. Ám Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatánál idén nem úgy mennek a dolgok, ahogyan eltervezték (a védő is a nyáron érkezett), és nemcsak Arne Slot vezetőedző, hanem Richard Hughes is rengeteg kritikát kap, ő lett az egyik fő bűnös a kudarcok miatt. A csapat a Premier League-ben címvédőként az ötödik helyen áll, és az éllovas Arsenal mostanáig 21 ponttal többet gyűjtött.

Richard Hughes távozásának lehetőségével most bomba robbant a Liverpool háza táján. A liverpooli Rousing The Kop szerint ezt a hírt a klubhoz közeli forrásokból is ellenőrizni kell, de ha igaz az állítás, az alaposan felforgatná a dolgokat az Anfielden. Az értesülést a liverpooli DaveOCKOP is átvette, és a cikke címében tényként állítja Richard Hughes távozását.