Liverpoolban ledobták a bombát, Richard Hughes sportigazgató Szaúd-Arábiába távozhat

Ha igaz a szaúdi információ, hamarosan nagy változás történhet a Liverpool vezetésében. De most nem Arne Slot vezetőedző távozását vetítik előre, hanem Richard Hughes sportigazgatóét. Ha ez bekövetkezik, és Hughes az al-Hilal vezetését veszi át, akkor persze a Liverpool csapatánál tovább dőlhetnek a dominók.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 10:09
Arne Slot és Richard Hughes – most egyiküknek sincs oka az örömre
Richard Hughes távozhat a Liverpool sportigazgatói posztjáról, és Szaúd-Arábiában vállal munkát – szellőztette meg Ahmed Al-Ajlan szaúdi újságíró, aki szerint az al-Hilal megállapodott a sportvezetővel, hogy átvegye a szaúdi klub irányítását. Az újságíró szerint a felek már mindenben megállapodtak, csak a szerződés aláírása van hátra. Amennyiben ez megtörténik, Richard Hughes stábja azonnal munkába is áll, Hughes pedig a nyáron kezd Szaúd-Arábiában.

Richard Hughes a nyárig biztosan a Liverpool sportigazgatója marad
Richard Hughes: Liverpool után al-Hilal?

A skót Richard Hughes 2024-ben vette át a Liverpool sportigazgatói posztját, és nem is olyan régen még zseniként dicsérték, amiért összehozta a Liverpool történetének látszólag legjobb nyári átigazolási időszakát. Ám Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatánál idén nem úgy mennek a dolgok, ahogyan eltervezték (a védő is a nyáron érkezett), és nemcsak Arne Slot vezetőedző, hanem Richard Hughes is rengeteg kritikát kap, ő lett az egyik fő bűnös a kudarcok miatt. A csapat a Premier League-ben címvédőként az ötödik helyen áll, és az éllovas Arsenal mostanáig 21 ponttal többet gyűjtött.

Richard Hughes távozásának lehetőségével most bomba robbant a Liverpool háza táján. A liverpooli Rousing The Kop szerint ezt a hírt a klubhoz közeli forrásokból is ellenőrizni kell, de ha igaz az állítás, az alaposan felforgatná a dolgokat az Anfielden. Az értesülést a liverpooli DaveOCKOP is átvette, és a cikke címében tényként állítja Richard Hughes távozását.

A vasárnapi Liverpool–Tottenham találkozó (1-1) összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
