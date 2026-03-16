Carragher kimondta a csúf igazságot a Liverpoolról, Kerkez helyettesét sem kímélte

A Sky Sports szakértője, Jamie Carragher nem finomkodik akkor sem, ha szeretett csapata teljesítményéről kell véleményt mondania. A klublegenda vasárnap elborzadva nézte a Liverpool „alvajárását” a Tottenham ellen, amely csalódást keltő, 1-1-es döntetlennel végződött a Premier League 30. fordulójában. Carragher azt is kimondta, szerinte mi a legnagyobb baj a Liverpoollal.

2026. 03. 16. 4:51
Jamie Carragher szerint Andy Robertson sem állt a helyzet magaslatán Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
A Tottenham Hotspurnél rosszabbul egy nagynevű csapat sem muzsikál a Premier League-ben. Miközben a londoniak kilenc forduló után még a 3. helyen álltak, manapság már csak a 16. pozíció illeti meg őket, és örülhetnek, ha egyáltalán sikerül megőrizniük a tagságukat az angol élvonalban. Igor Tudor alakulata egymás után hat tétmeccset bukott el, ezek után érkezett vasárnap az Anfieldre, ahonnan viszont boldogan távozhatott. A Liverpool ugyanis Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával hiába szerzett vezetést a 19. percben, nem tudta dűlőre vinni a dolgot, a sokadik Richarlison-helyzetből pedig csak megszületett a Tottenham egyenlítő gólja a 90. percben. Onnan már nem volt visszaút, maradt az 1-1, és a Vörösök újabb két értékes pontot hullajtottak el a PL-ben.

Egy kép, ami többet mond minden szónál: szétesett a Liverpool
Egy kép, ami többet mond minden szónál: szétesett a Liverpool (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

A Liverpool szurkolói nehezen tűrik az újabb és újabb csalódásokat, főleg, hogy a csapatról nem lehet azt mondani, hogy csupán szerencsétlen lenne a hajrában kapott gólokkal. Lelketlen teljesítményével magának keresi (és találja meg) a bajt. Ezt a Sky Sports szakértőjeként dolgozó klublegenda, Jamie Carragher is így látja.

Szörnyű teljesítmény. Nem akarok tiszteletlen lenni a Tottenhammel szemben, de jelenleg az övéké a legrosszabb csapat a Premier League-ben, sőt, talán már hónapok óta így van ez. Éppen ilyen ellenféllel szeretne minden csapat játszani, ráadásul hazai pályán, miközben a hétvégi eredmények extra motivációt adnak. Aztán mégis ilyen teljesítményt nyújtunk – de ez az egész idényre igaz 

– mondta ki a csúf igazságot az egykori liverpooli.

Slotnak mennie kell?

Sokan Arne Slot vezetőedző fejét követelik, de Carragher szerint nem a tréner jelenti a legfőbb problémát.

– Most mindenki fejében ugyanaz a kérdés motoszkál: ez az edző hibája, vagy inkább a keret összetételével van a baj? Egy új edző teljesen fel tudná rázni az ilyen típusú játékosokat, és vissza tudná hozni a csapatba az energiát és az intenzitást? Nem vagyok biztos ebben. Szerintem sok probléma arra vezethető vissza, ami nyáron történt, arra, hogy milyen profilú játékosok érkeztek. Egyszerűen túl sok olyan játékos van, aki csak akkor akar játszani, amikor a labda a lábánál van. Nem akarnak keményen beleállni a meccsekbe, és megnehezíteni az ellenfél dolgát. Ezért ilyen könnyű játszani ez ellen a Liverpool ellen – mutatott rá a korábbi védő.

Carragher tudta, mi vár a Liverpoolra

Carragher számított arra, hogy a Spurs elleni semmittevésnek pontvesztés lesz a vége. A csapat legnagyobb sztárjaira is, köztük a Kerkez Milos helyén játszott Andy Robertsonra is ráhúzta a vizes lepedőt.

– Benne volt a levegőben (Richarlison gólja – a szerk.) Az egész második félidőben mondogattam, hogy 

a Liverpool mintha alvajárna, úgy sodródik bele ebbe az eredménybe. 

Természetes, hogy Richarlison lőtte az egyenlítő gólt, ő tűnt a Tottenham legveszélyesebb játékosának az egész meccsen. A Liverpool egyszerűen nem támadta meg a hosszú labdákat. Andy Robertson nem lép oda a hosszú, reménytelennek tűnő labdára. Felugrik ugyan, miközben nem igazán tudni, hogy Van Dijk hova tart – nem reagál elég gyorsan, és a Liverpool védelme teljesen szétesik. Nem mondhatom, hogy a Tottenham ezt nem érdemelte volna meg. Voltak helyzetei a meccsen. Van Dijk mérgelődött, de ez benne volt a levegőben…, annyira egyértelmű volt, hogy mi jön – zárta szavait Carragher.

Szoboszlai gólja nem volt elég a Liverpool győzelméhez:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu