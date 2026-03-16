Carragher kimondta a csúf igazságot a Liverpoolról, Kerkez helyettesét sem kímélte

A Tottenham Hotspurnél rosszabbul egy nagynevű csapat sem muzsikál a Premier League-ben. Miközben a londoniak kilenc forduló után még a 3. helyen álltak, manapság már csak a 16. pozíció illeti meg őket, és örülhetnek, ha egyáltalán sikerül megőrizniük a tagságukat az angol élvonalban. Igor Tudor alakulata egymás után hat tétmeccset bukott el, ezek után érkezett vasárnap az Anfieldre, ahonnan viszont boldogan távozhatott. A Liverpool ugyanis Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával hiába szerzett vezetést a 19. percben, nem tudta dűlőre vinni a dolgot, a sokadik Richarlison-helyzetből pedig csak megszületett a Tottenham egyenlítő gólja a 90. percben. Onnan már nem volt visszaút, maradt az 1-1, és a Vörösök újabb két értékes pontot hullajtottak el a PL-ben.

Egy kép, ami többet mond minden szónál: szétesett a Liverpool (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

A Liverpool szurkolói nehezen tűrik az újabb és újabb csalódásokat, főleg, hogy a csapatról nem lehet azt mondani, hogy csupán szerencsétlen lenne a hajrában kapott gólokkal. Lelketlen teljesítményével magának keresi (és találja meg) a bajt. Ezt a Sky Sports szakértőjeként dolgozó klublegenda, Jamie Carragher is így látja.

Szörnyű teljesítmény. Nem akarok tiszteletlen lenni a Tottenhammel szemben, de jelenleg az övéké a legrosszabb csapat a Premier League-ben, sőt, talán már hónapok óta így van ez. Éppen ilyen ellenféllel szeretne minden csapat játszani, ráadásul hazai pályán, miközben a hétvégi eredmények extra motivációt adnak. Aztán mégis ilyen teljesítményt nyújtunk – de ez az egész idényre igaz

– mondta ki a csúf igazságot az egykori liverpooli.