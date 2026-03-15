Szoboszlai megtört, majd úgy kiosztott mindenkit, mint még talán soha

A Tottenham Hotspur zsinórban hat vereséggel a háta mögött érkezett meg vasárnap az Anfieldre, hogy egy olyan csapat vendége legyen, amely általában jól elagyabugyálja. Azonban mostanában a Liverpool sincs a helyzet magaslatán, és ez a Spurs ellen is megmutatkozott. A londoniak kezdték jobban a meccset, a Vörösök szerencséjére azonban Szoboszlai Dominik újra megvillantotta zseniális rúgótechnikáját, és a 19. percben egy jól eltalált szabadrúgással megszerezte a vezetést. Ahelyett, hogy a hazaiak növelték volna a különbséget, a Tottenhamnek is akadt néhány egyenlítési lehetősége, és Richarlison a 90. percben élt is az egyikkel.

Szoboszlai Dominik és Mathys Tel párharca a Liverpool–Tottenham mérkőzésen (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai senkit sem kímélt

Míg a Spursnek ez sokat érő pont, a Liverpool óriási lehetőséget szalasztott el, hiszen a Bajnokok Ligája-helyekért harcban való fő riválisai, a Chelsea és az Aston Villa is kikapott a hétvégén. Arne Slot csapata egy győzelemmel mindkettőt átugrotta volna, de az 1-1-gyel csak a Kékeket sikerült, és őket is csak egy ponttal előzik meg. Ráadásul továbbra is csak az 5. a Liverpool, és bár jó esély van erre, még nem dőlt el, hogy öt angol együttes indulhat-e a BL-ben a következő idényben (az első négynek biztos az indulása). Szoboszlai szerint ilyen teljesítménnyel nem is érdemli meg a vörös alakulat, hogy ott legyen az elitligában.

– Ez hatalmas csalódás. Nem tudom, mi történt, nincs mit mondanom. Az utolsó percben megint..., már nem is tudom, hányszor történt ez meg ebben az idényben. Fel kell ébrednünk – fújt riadót a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában.

Üresnek érzem magam. Fel kell ébrednünk, mert ha így folytatjuk, örülnünk kell majd annak is, ha a Konferencialigában indulhatunk.

Nem tudom, miért történik ez, őszintén fogalmam sincs. Szerintem az első félidőben nagyon jól játszottunk, végig mi irányítottuk a meccset, és az ellenfelünknek alig volt helyzete, legfeljebb egy-két fejes. A második félidőben viszont egyszerűen mindent másképp csináltunk. Le fogunk ülni és megbeszéljük a történteket. Ez a legnehezebb időszak, de össze kell tartanunk – szögezte le Szoboszlai Dominik.