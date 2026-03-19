Hihetetlen bírói döntés, szinte kivégezték a labdarúgó-válogatottat

Sorozatunk 14. részében meséltük el, hogy az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságon hogyan esett ki az a szovjet válogatott, amely a csoportmeccsek során mindenkit elkápráztatott. (Ennek többek között a magyar csapat itta meg a levét.) De azt ma már kevesebben tudják, hogy a Szovjetunió válogatottja és a Mexikóban rendezett focivébék rejtenek még egy hihetetlen történetet. Ez az 1970-es vb-n esett meg a szovjet csapattal – Mexikóban. Ez volt az a világbajnokság, amelyet a magyar válogatott tagjai tévén nézhettek, mert 1969. december 4-én „jöttek a csehszlovákok” Marseille-ben.

A mexikóvárosi Azték Stadion, amely a Szovjetunió számára elátkozott helyszínnek bizonyult Fotó: TT NEWS AGENCY

Egy bolond holland miatt döbbent meg az egész Szovjetunió

Annak a szovjet válogatottnak, amely az 1966-os világbajnokságon és az 1968-as Európa-bajnokságon is negyedik helyen végzett, nem volt nehéz dolga, hogy kijusson az 1970-es mexikói vb-re. A selejtezőt veretlenül teljesítették, két ellenfelük volt a csoportban, de sem Észak-Írország, sem Törökország nem okozott számukra gondot. Ugyanez igaz volt az uruguayi válogatottra is, ők a chilei és az ecuadori csapatot előzték meg a selejtezőben.

A szovjeteknek aztán az a dicsőség is kijutott, hogy 1970. május 31-én ők játszhatták le a torna nyitómérkőzését Mexikó ellen. Az Azték Stadionban 107 ezer néző előtt gól nélküli döntetlen született, majd ez a két csapat, egymás kezét fogva, 5-5 ponttal tovább is jutott az 1-es csoportból, megelőzve Belgiumot és Salvadort. Az uruguayi csapat viszont ennél nehezebben vergődött tovább a 2-es csoportból. Bár Uruguay az első körben 2-0-ra megverte Izraelt, a folytatásban gól nélküli döntetlent játszott az olaszokkal, majd egy 90. percben kapott góllal 1-0-s vereséget szenvedett Svédországtól. Hogy a dél-amerikai együttes mégis továbbjutott, az annak volt köszönhető, hogy a svédek gólkülönbsége 2-2, az uruguayi csapaté 2-1 volt. Így jöhetett össze a negyeddöntőben a szovjet–uruguayi párharc, amelyet szintén az Azték Stadionban rendeztek meg 1970. június 14-én.

A FIFA erre az összecsapásra azt a holland Laurens van Ravenst jelölte játékvezetőnek, akit már régen haza kellett volna küldeni erről a világbajnokságról.

A holland játékvezető volt ugyanis az, aki az NSZK–Marokkó (2-1) mérkőzésen megadta a nyugatnémet csapat szabálytalan egyenlítő gólját. Ebből csak azért nem lett nagyobb botrány, mert az eset elszenvedője egy afrikai kiscsapat volt, a nyugatnémetek pedig úgy voltak vele, hogy ennyi belefér. Mármint nekik fér bele. Ám ezen a meccsen a bírónak volt egy ennél is bődületesebb hibája. Erre így emlékezett: „A szünet után jelt adtam a második félidő kezdésére.

Mintegy 25 másodperce ment a játék, amikor észleltem, hogy a marokkói kapus akkor érkezett meg a pályára.

Ha a németek észnél lettek volna, s ebben a 25 másodpercben gólt lőnek, nekem végem, azonnal hazaküldenek. Szerencsére ezt a hibát még a FIFA játékvezetői ellenőre sem vette észre.”

A meccs:

IX. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Uruguay–Szovjetunió 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 29 ezer néző. Vezette: van Ravens (holland). Uruguay: Mazurkiewicz – Ubinas, Ancheta, Matosas, Mujica – Cortes, M. Castillo (Esparrago), Maniero – Cubilla, Fontes, Morales.

Szovjetunió: Kavazasvili – Dzodzuasvili, Kaplicsnij, Sesztyernov, Afonyin – Hurcilava, Aszatiani, Muntyan – Jevrjuzsihin, Bisovec, Hmelinyickij.

Gól: Esparrago (117.)

De térjünk most már vissza a szovjet–uruguayi negyeddöntőre! A mérkőzés előtt a szovjetek azzal dicsekedtek, hogy a világűrből is táviratot kaptak. A Szojuz–9-es űrhajó fedélzetén Andrijan Nyikolajev és Vitalij Szevasztyjanov azt írta, hogy odafentről nagy figyelemmel követi a Mexikóban zajló eseményeket. Erről – mármint a távirat érkezéséről – az összes magyar lap beszámolt.