Arne Slot kinevette Sallait, majd Szoboszlaiék helyett a büntetőt hibázó Szalahot méltatta

A keretekben szereplő mindhárom magyar válogatott futballista végigjátszotta a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntőt, amely végén Kerkez Milos és a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik az angol csapat továbbjutásának örülhetett. A jobb oldalon játszó Sallai Roland és társai a törökországi 1-0-s győzelem után idegenben 4-0-ra kikaptak, így a Premier League bajnoka játszhat a címvédő PSG-vel az áprilisi Bajnokok Ligája-negyeddöntőben. A visszavágó elejétől kezdve Arne Slot vezetőedző együttese játszott mezőnyfölényben, a törökök játékosai pedig sokszor próbálták meg húzni az időt. Ez nem tetszett a holland trénernek, gyakran heves gesztusokkal jelezte bosszúságát, máskor kínjában nevetett. Utóbbit tette a 39. percben, 1-0-s állásnál, amikor Kerkez belépője után Sallai közvetlenül Slot előtt esett el, és fájdalmas arckifejezéssel feküdt el a földön.

Sallai Roland is olykor a földre került a BL-visszavágón. Arne Slot dühös volt, amiért a Galatasaray megtörte a Liverpool lendületét. Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim

Arne Slot nem vélte súlyosnak az esetet, a Sallait kinevető reakciója alapján szabálytalanságot sem ítélt volna.

Slot reakciója Sallai esésére:

— Aslan Gölgesi (@434icardi) March 18, 2026

A viselkedésével kapcsolatban Slot később elárulta: úgy érezte, tennie kell valamit a Galata-játékosok fetrengései ellen, és

talán gyakrabban kellene „őrült módjára" rohangálnia az oldalvonal mentén, mert szerda este ez szerinte idővel hatásos volt.

Arne Slot a Liverpool játékát és Szalah mentalitását is dicsérte

A Liverpool edzője később az eredmény miatt is megnyugodhatott, hiszen bár a szünet előtt Mohamed Szalah kihagyott egy tizenegyest, a második félidő elején az egyiptomi mellett Hugo Ekitiké és Ryan Gravenberch is betalált, így a Liverpool jutott tovább. A találkozót követő sajtótájékoztatóján Slot elmondta: csapata és a szurkolók is tökéletes teljesítményt nyújtottak a teljes visszavágó alatt.

Bár Szoboszlai mellett a legtöbb szakportálnál Ekitiké és Florian Wirtz is jobb értékelést kapott Szalahnál, a 47 éves tréner az egyiptomit emelte ki. Slot szerint játékosa mentális erejét bizonyítja, hogy a kihagyott büntető után is pályán maradt, majd adott egy gólpasszt és szerzett egy gólt.

Az első afrikai futballistaként ötven BL-gólig jutó Szalahhal kapcsolatban megjegyezte: ő kért cserét, mert fájdalmat érzett a lábában, de egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a sérülése.