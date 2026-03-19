Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Arne Slot kinevette Sallait, majd Szoboszlaiék helyett a büntetőt hibázó Szalahot méltatta

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóján a Liverpool hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Galatasarayt, ezzel megfordította a párharcot. Sallai Rolandék a mérkőzés elején próbálták húzni az időt is, ami nem tetszett Arne Slot vezetőedzőnek. A Liverpool trénere a BL-mérkőzés után már megnyugodott és elégedetten értékelt.

2026. 03. 19. 5:58
Arne Slot feszült volt a BL-mérkőzés elején, utána felszabadulhatott Fotó: AFP/Paul Ellis
A keretekben szereplő mindhárom magyar válogatott futballista végigjátszotta a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntőt, amely végén Kerkez Milos és a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik az angol csapat továbbjutásának örülhetett. A jobb oldalon játszó Sallai Roland és társai a törökországi 1-0-s győzelem után idegenben 4-0-ra kikaptak, így a Premier League bajnoka játszhat a címvédő PSG-vel az áprilisi Bajnokok Ligája-negyeddöntőben. A visszavágó elejétől kezdve Arne Slot vezetőedző együttese játszott mezőnyfölényben, a törökök játékosai pedig sokszor próbálták meg húzni az időt. Ez nem tetszett a holland trénernek, gyakran heves gesztusokkal jelezte bosszúságát, máskor kínjában nevetett. Utóbbit tette a 39. percben, 1-0-s állásnál, amikor Kerkez belépője után Sallai közvetlenül Slot előtt esett el, és fájdalmas arckifejezéssel feküdt el a földön.

Sallai Roland is olykor a földre került a BL-visszavágón. Arne Slot dühös volt, amiért a Galatasaray megtörte a Liverpool lendületét. Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim

Arne Slot nem vélte súlyosnak az esetet, a Sallait kinevető reakciója alapján szabálytalanságot sem ítélt volna.

Slot reakciója Sallai esésére:

A viselkedésével kapcsolatban Slot később elárulta: úgy érezte, tennie kell valamit a Galata-játékosok fetrengései ellen, és 

talán gyakrabban kellene „őrült módjára" rohangálnia az oldalvonal mentén, mert szerda este ez szerinte idővel hatásos volt.

Arne Slot a Liverpool játékát és Szalah mentalitását is dicsérte

A Liverpool edzője később az eredmény miatt is megnyugodhatott, hiszen bár a szünet előtt Mohamed Szalah kihagyott egy tizenegyest, a második félidő elején az egyiptomi mellett Hugo Ekitiké és Ryan Gravenberch is betalált, így a Liverpool jutott tovább. A találkozót követő sajtótájékoztatóján Slot elmondta: csapata és a szurkolók is tökéletes teljesítményt nyújtottak a teljes visszavágó alatt.

Bár Szoboszlai mellett a legtöbb szakportálnál Ekitiké és Florian Wirtz is jobb értékelést kapott Szalahnál, a 47 éves tréner az egyiptomit emelte ki. Slot szerint játékosa mentális erejét bizonyítja, hogy a kihagyott büntető után is pályán maradt, majd adott egy gólpasszt és szerzett egy gólt. 

Az első afrikai futballistaként ötven BL-gólig jutó Szalahhal kapcsolatban megjegyezte: ő kért cserét, mert fájdalmat érzett a lábában, de egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a sérülése.

A Galatasaray után a PSG jön a BL-ben

Tavaly a később győztes Paris Saint-Germain ejtette ki a BL-nyolcaddöntőben a Liverpoolt, Arne Slot erre is visszautalt, amikor a leendő ellenfélről kérdezték. Elmondta, a vereség és a kiesés ellenére az akkori visszavágó az eddigi karrierje legjobb mérkőzése volt, és ha sikerül az akkori vagy a szerdai önbizalom-növelő teljesítményt megismételni, akkor ismét izgalmas párharcot vívhat csapata a párizsiakkal.

Bár Slot annak nem örült, hogy a továbbjutás után csak két napot pihenhet a Liverpool, de legközelebb szombat délután a Brighton elleni idegenbeli bajnokin kell pályára lépnie az angol címvédőnek. Mint mondta, a Brightont stílust illetően sem  lehet összehasonlítani a Galatasaray csapatával, de innentől kezdve a szerdán mutatott színvonalat lehet mércének tekinteni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

