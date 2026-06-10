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Zsinagógát figyelt meg és halálosan fenyegetőzött, mégis Németországban maradhatott egy afgán migráns

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Éveken keresztül Németországban maradhatott az az afgán migráns, akit a hatóságok több súlyos ügyben is vizsgáltak. A férfit a kölni zsinagóga megfigyelésével, egy iszlámkritikus blogger lefejezéssel megfenyegetésével, valamint szexuális bűncselekményekkel is összefüggésbe hozták. A német hatóságok jelenleg már a kitoloncolás lehetőségét mérlegelik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 10. 10:59
Illusztráció Németországba igyekvő afgán migránsok Fotó: Ozan Kose Forrás: AFP
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Az afgán migráns lefejezéssel fenyegetett egy iszlámkritikus bloggert

Az ügy előzményei 2021-ig nyúlnak vissza. A vádak szerint az afgán férfi szélsőséges iszlamista tartalmakat töltött le a közösségi médiából, és radikális profilokat követett. 2021 júniusában megfenyegette az iraki származású írót és iszlámkritikus aktivistát, Amed Sherwan bloggert. A fenyegetéshez egy olyan fotómontázst is mellékelt, amelyen az aktivista levágott feje szerepelt.

A kölni bíróság ítélete szerint a férfi azt üzente áldozatának: neki is levágják a fejét, és megölik.

Az akkor még 17 éves afgán ezért végül enyhe büntetést kapott: mindössze négy beszélgetésen kellett részt vennie deradikalizációs programban.

A minap Belfastban egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután egy migráns férfi többször nyakon szúrta. Az elkövető rendkívüli kegyetlenséggel támadt rá áldozatára, a szemtanúk szerint megpróbálta levágni a férfi fejét is.

A helyiek végül közbeléptek, és így sikerült megállítani a tervezett brutális tettet.

 

Szexuális bűncselekmények miatt is eljárás indult ellene

A németországi afgán migráns neve később újabb ügyekben is felmerült. A vádak szerint 2024 augusztusában zaklatta egyik iskolatársát, majd az intim testrészét is megfogta. Egy nappal később egy másik fiatal lányt kényszerített szexuális cselekményre tanítás után.

A német bíróság emiatt 2025 novemberében figyelmeztetésben részesítette, és kötelező terápiát írt elő számára a Caritasnál.

A hatóságok emellett jelenleg is nyomoznak ellene súlyos szexuális visszaélés gyanúja miatt. A gyanú szerint egy kiskorú lányt arra kényszerített, hogy miközben filmezi, orális szexet végezzen rajta és egyik ismerősén.

 

A család különleges státusa miatt maradhatott

A férfi családja tizenegy évvel ezelőtt érkezett Németországba. Az afgán migráns apja korábban gyógyszerészként segítette a német erőket Afganisztánban, ezért a család különleges tartózkodási státust kapott. A német sajtó szerint azonban a hatóságok most már megpróbálják kitoloncolni a férfit az országból.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Ozan Kose) 

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