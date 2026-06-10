Zsinagógát figyelt meg és halálosan fenyegetőzött, mégis Németországban maradhatott egy afgán migráns

Az afgán migráns lefejezéssel fenyegetett egy iszlámkritikus bloggert

Az ügy előzményei 2021-ig nyúlnak vissza. A vádak szerint az afgán férfi szélsőséges iszlamista tartalmakat töltött le a közösségi médiából, és radikális profilokat követett. 2021 júniusában megfenyegette az iraki származású írót és iszlámkritikus aktivistát, Amed Sherwan bloggert. A fenyegetéshez egy olyan fotómontázst is mellékelt, amelyen az aktivista levágott feje szerepelt.

A kölni bíróság ítélete szerint a férfi azt üzente áldozatának: neki is levágják a fejét, és megölik.

Az akkor még 17 éves afgán ezért végül enyhe büntetést kapott: mindössze négy beszélgetésen kellett részt vennie deradikalizációs programban.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

A minap Belfastban egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután egy migráns férfi többször nyakon szúrta. Az elkövető rendkívüli kegyetlenséggel támadt rá áldozatára, a szemtanúk szerint megpróbálta levágni a férfi fejét is.

A helyiek végül közbeléptek, és így sikerült megállítani a tervezett brutális tettet.

Szexuális bűncselekmények miatt is eljárás indult ellene

A németországi afgán migráns neve később újabb ügyekben is felmerült. A vádak szerint 2024 augusztusában zaklatta egyik iskolatársát, majd az intim testrészét is megfogta. Egy nappal később egy másik fiatal lányt kényszerített szexuális cselekményre tanítás után.

A német bíróság emiatt 2025 novemberében figyelmeztetésben részesítette, és kötelező terápiát írt elő számára a Caritasnál.

A hatóságok emellett jelenleg is nyomoznak ellene súlyos szexuális visszaélés gyanúja miatt. A gyanú szerint egy kiskorú lányt arra kényszerített, hogy miközben filmezi, orális szexet végezzen rajta és egyik ismerősén.

Ein Afghane kommt als Sohn einer früheren „Ortskraft“ nach Deutschland. Hier soll er eine Synagoge ausgespäht, einem Blogger mit Enthauptung gedroht und mehrere Mädchen sexuell bedrängt haben. Vor Gericht kommt er mit milden Auflagen davon. https://t.co/N2kB2kH2Br pic.twitter.com/q4HX52SaiA — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) June 9, 2026

A család különleges státusa miatt maradhatott

A férfi családja tizenegy évvel ezelőtt érkezett Németországba. Az afgán migráns apja korábban gyógyszerészként segítette a német erőket Afganisztánban, ezért a család különleges tartózkodási státust kapott. A német sajtó szerint azonban a hatóságok most már megpróbálják kitoloncolni a férfit az országból.