Zsinagógát figyelt meg és halálosan fenyegetőzött, mégis Németországban maradhatott egy afgán migráns

Az afgán migráns lefejezéssel fenyegetett egy iszlámkritikus bloggert
Az ügy előzményei 2021-ig nyúlnak vissza. A vádak szerint az afgán férfi szélsőséges iszlamista tartalmakat töltött le a közösségi médiából, és radikális profilokat követett. 2021 júniusában megfenyegette az iraki származású írót és iszlámkritikus aktivistát, Amed Sherwan bloggert. A fenyegetéshez egy olyan fotómontázst is mellékelt, amelyen az aktivista levágott feje szerepelt.
A kölni bíróság ítélete szerint a férfi azt üzente áldozatának: neki is levágják a fejét, és megölik.
Az akkor még 17 éves afgán ezért végül enyhe büntetést kapott: mindössze négy beszélgetésen kellett részt vennie deradikalizációs programban.
A minap Belfastban egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután egy migráns férfi többször nyakon szúrta. Az elkövető rendkívüli kegyetlenséggel támadt rá áldozatára, a szemtanúk szerint megpróbálta levágni a férfi fejét is.
A helyiek végül közbeléptek, és így sikerült megállítani a tervezett brutális tettet.
Szexuális bűncselekmények miatt is eljárás indult ellene
A németországi afgán migráns neve később újabb ügyekben is felmerült. A vádak szerint 2024 augusztusában zaklatta egyik iskolatársát, majd az intim testrészét is megfogta. Egy nappal később egy másik fiatal lányt kényszerített szexuális cselekményre tanítás után.
A német bíróság emiatt 2025 novemberében figyelmeztetésben részesítette, és kötelező terápiát írt elő számára a Caritasnál.
A hatóságok emellett jelenleg is nyomoznak ellene súlyos szexuális visszaélés gyanúja miatt. A gyanú szerint egy kiskorú lányt arra kényszerített, hogy miközben filmezi, orális szexet végezzen rajta és egyik ismerősén.
A család különleges státusa miatt maradhatott
A férfi családja tizenegy évvel ezelőtt érkezett Németországba. Az afgán migráns apja korábban gyógyszerészként segítette a német erőket Afganisztánban, ezért a család különleges tartózkodási státust kapott. A német sajtó szerint azonban a hatóságok most már megpróbálják kitoloncolni a férfit az országból.
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