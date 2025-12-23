Jelentés mutat rá: Brüsszel szélsőséges iszlamistákat pénzel

A szerzők szerint ez a kifejezés a Muszlim Testvériség ideológiájának egyik alapvető eleme, miközben tudományos szempontból nem egyértelműen meghatározott, és nincs egységes definíciója. A beszámoló szerint az „iszlamofóbia elleni küzdelem” az utóbbi években a Muszlim Testvériség egyik meghatározó hivatkozási pontjává vált, és sokszor olyan helyzetekre is kiterjesztik, amikor az iszlamizmus kritikája jelenik meg, vagy amikor muszlim hátterű csoportokat politikai bírálat ér.

A tanulmányt Florence Bergeaud-Blacker antropológus és Tommaso Virgili politológus készítette az Európai Parlamentben működő Európai Konzervatívok és Reformerek Csoportjának megbízásából. A jelentés szerint az EU csak az Erasmus+ program keretében 172 olyan projektet finanszírozott, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az iszlamofóbia fogalmához, emellett további támogatások érkeztek. A szerzők becslése szerint így több tízmillió euró juthatott a Muszlim Testvériséghez köthető szervezetekhez.

A legújabb jelentés az Európai Bizottság felelősségét is felveti, mivel szerintük nem átlátható, pontosan kik és milyen célokra kapnak támogatást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:AFP)