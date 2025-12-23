Zelenszkij kihúzza a gyufát, Putyin válasza borzasztó lesz

Korábbi cikkünkben beszámoltunk hasonló, drónokkal indított csapásról, melyben egy orosz kikötői terminál gyulladt ki. Egy másik incidens során pedig lakóházakat és ipari objektumokat egyaránt ért támadás a dél-oroszországi Kubán térségében.

Az orosz hadsereg pedig három aeroballisztikus, valamint 35 szárnyasrakétával és 635 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, többen meghaltak, illetve megsebesültek, a légitámadás kritikus infrastrukturális objektumok ellen irányult – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Julija Szviridenko miniszterelnök szerint Ukrajna nyugati régióinak energetikai létesítményei szenvedték meg leginkább az éjszakai orosz légitámadást. Az ellenség tevékenységének következtében országszerte vészleállási ütemterveket vezetnek be az áramszolgáltatók, amelyeket visszavonnak, amint sikerül stabilizálni az energiarendszert – írta az ukrán kormányfő a Telegramon.

Az éjszakai légitámadás kapcsán Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy ez a csapás nagyon világosan jelzi az orosz prioritásokat.

Az ukrán elnök Telegram-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a támadásra karácsony előtt, a háború befejezésére irányuló tárgyalások közepette került sor. Szavai szerint Putyin nem tudja elfogadni azt a tényt, hogy abba kell hagynia a gyilkolást.

Ez azt jelenti, hogy a világ nem gyakorol elég nyomást Oroszországra

– mondta Zelenszkij.



Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó:AFP)