Wagenknecht az orosz olajimport újraindítását követeli Merztől

Sahra Wagenknecht, a BSW párt elnöke (aki korábban a Baloldali Párt legismertebb politikusa volt) az ntv televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy Németországnak ismét orosz olajat kellene vásárolnia. A politikus azzal érvelt: ha az Egyesült Államok, amely saját kitermelése miatt jóval kevésbé függ az importtól, megveszi a tengeren lévő orosz kőolajat, akkor Berlinnek is lépnie kellene. Úgy fogalmazott: ha valamikor, akkor „most, ha korábban nem” lenne itt az ideje a vásárlások újraindításának – számolt be róla a Eurointegration.
Friedrich Merz kancellár ugyanakkor március 13-án bírálta az amerikai döntést. Hibás lépésnek nevezte a szankciók enyhítését, és azt mondta: csak aznap reggel értesült róla.
Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen
– mondta Merz, aki a norvég partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón reagált a döntésre.
Az ügy hátterében az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának március 12-i döntése áll. Az OFAC – a külföldi vagyoni eszközök ellenőrzéséért felelős hivatal – engedélyt adott arra, hogy a már március 12-én hajón lévő orosz nyersolajat és olajtermékeket még kiszállítsák és értékesítsék. Az engedmény azonban csak ideiglenes, április 11-ig érvényes.
