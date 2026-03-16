Wagenknecht az orosz olajimport újraindítását követeli Merztől

Sahra Wagenknecht, a BSW párt elnöke (aki korábban a Baloldali Párt legismertebb politikusa volt) az ntv televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy Németországnak ismét orosz olajat kellene vásárolnia. A politikus azzal érvelt: ha az Egyesült Államok, amely saját kitermelése miatt jóval kevésbé függ az importtól, megveszi a tengeren lévő orosz kőolajat, akkor Berlinnek is lépnie kellene. Úgy fogalmazott: ha valamikor, akkor „most, ha korábban nem” lenne itt az ideje a vásárlások újraindításának – számolt be róla a Eurointegration.

Friedrich Merz kancellár ugyanakkor március 13-án bírálta az amerikai döntést. Hibás lépésnek nevezte a szankciók enyhítését, és azt mondta: csak aznap reggel értesült róla.

Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen

– mondta Merz, aki a norvég partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón reagált a döntésre.