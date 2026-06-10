Megcsúszott egy gyümölcshéjon, hét napig próbált túlélni a tengeren a középkorú férfi, aki az is elárulta, hogyan maradhatott életben

„A tenger nem olyan, mint egy úszómedence. Nem értem le az aljára, a hatalmas hullámok pedig egyre messzebb sodortak. Minden egyes méter alatt, amit a part felé úsztam, három-négy métert vitt vissza a víz” – idézte fel a történteket.

A férfi eleinte abban reménykedett, hogy valamelyik hajó észreveszi, ám hiába integetett és kiabált. Energiája megőrzése érdekében fokozatosan megszabadult minden holmijától, miközben nappal a tűző napsütéssel, éjszaka pedig a hideg vízzel kellett megküzdenie.