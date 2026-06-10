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kínaiférfivíz

Megcsúszott egy gyümölcshéjon, hét napig próbált túlélni a tengeren a középkorú férfi, aki az is elárulta, hogyan maradhatott életben

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Hét napon át sodródott a Dél-kínai-tengeren egy kínai férfi, akit végül két halász mentett ki Hajnan szigetének partjaitól mintegy tíz kilométerre – számolt be róla a kínai állami hírügynökség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 10. 16:21
illusztráció Forrás: Pexels
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„A tenger nem olyan, mint egy úszómedence. Nem értem le az aljára, a hatalmas hullámok pedig egyre messzebb sodortak. Minden egyes méter alatt, amit a part felé úsztam, három-négy métert vitt vissza a víz” – idézte fel a történteket.

A férfi eleinte abban reménykedett, hogy valamelyik hajó észreveszi, ám hiába integetett és kiabált. Energiája megőrzése érdekében fokozatosan megszabadult minden holmijától, miközben nappal a tűző napsütéssel, éjszaka pedig a hideg vízzel kellett megküzdenie.

A szomjúság enyhítésére tengervizet, később saját vizeletét is megpróbálta meginni. Az ötödik napon egy bójába kapaszkodva apró tengeri rákokat talált, amelyeket nyersen fogyasztott el. Ez volt az egyetlen tápláléka a hét nap alatt.

Az éhezés és a kiszáradás miatt hallucinációk gyötörték. 

Azt álmodtam, hogy a szülőfalumban egy lakodalomban főzök. Alig kaptam levegőt, de egyetlen gondolat járt a fejemben: nem halhatok meg

 – mondta. A hatodik napra állapota kritikussá vált. Szemei a napsütés és a kiszáradás miatt bevéreztek, miközben egyre gyakrabban gondolt arra, hogy nem éli túl a megpróbáltatásokat.

Végül június 3-án két helyi halász bukkant rá a vízben sodródó férfira. Csin ekkor már alig reagált a külvilágra, de sikerült a fedélzetre emelniük. Közben családja napok óta kétségbeesetten kereste. Felesége a rendőrség tájékoztatása alapján már szinte semmi esélyt nem látott arra, hogy férjét élve találják meg.

„Már elfogadtam, hogy elvesztettem a férjemet. Három palack tengervizet töltöttem meg, hogy emlékként hazavigyem” – mondta. A férfit súlyos kiszáradással, több fertőzött sérüléssel és jelentős súlyvesztéssel szállították kórházba. A hét nap alatt több mint tíz kilogrammot fogyott, de állapota az orvosok szerint stabilizálódott, és várhatóan egy héten belül elhagyhatja a kórházat. „Bármilyen veszélyesnek vagy reménytelennek tűnik egy helyzet, ha az ember megőrzi a lélekjelenlétét, képes lehet túlélni” – mondta a férfi.

 

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