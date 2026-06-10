Az ajánlat kedvezőnek tűnt, ezért a felület csevegőjében érdeklődött a szállás részleteiről. Onnan egy weboldalra irányították, amely külsőre hasonlított az ismertebb szállásfoglalók felületére, így a nő nem gyanakodott. A véglegesítéséhez előleget kértek, amelyet a megrendelő átutalt, majd e-mailben visszaigazolást is kapott a befizetésről.
Csak egy karnyújtásra volt a nő életének álomnyaralása, egy pillanat alatt foszlott szét az idill
Ezt soha nem felejti el.
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Pár hónappal később jött a feketeleves. A nő újra át szerette volna nézni a szállás képeit, de akkor már a közösségi médiás profil és a foglalási weboldal is elérhetetlenné vált. Ekkor derült ki számára, hogy csalás áldozata lett, a befizetett pénzét pedig elveszítette, ezért feljelentést tett a rendőrségen.
A rendőrség azt kéri, hogy internetes szállásfoglalás esetén minden esetben ellenőrizzék az oldal hitelességét, olvassák el a korábbi értékeléseket, és legyenek különösen óvatosak, ha előre utalást kérnek! Gyanú esetén válasszanak ismert, megbízható foglalási felületet, és lehetőség szerint bankkártyás, biztonságos fizetési módot használjanak!
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