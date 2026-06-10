Csak egy karnyújtásra volt a nő életének álomnyaralása, egy pillanat alatt foszlott szét az idill

Pár hónappal később jött a feketeleves. A nő újra át szerette volna nézni a szállás képeit, de akkor már a közösségi médiás profil és a foglalási weboldal is elérhetetlenné vált. Ekkor derült ki számára, hogy csalás áldozata lett, a befizetett pénzét pedig elveszítette, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség azt kéri, hogy internetes szállásfoglalás esetén minden esetben ellenőrizzék az oldal hitelességét, olvassák el a korábbi értékeléseket, és legyenek különösen óvatosak, ha előre utalást kérnek! Gyanú esetén válasszanak ismert, megbízható foglalási felületet, és lehetőség szerint bankkártyás, biztonságos fizetési módot használjanak!