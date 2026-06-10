Borítókép: A Kerepesi út felújítása régóta várat magára (Forrás: BKK)
Bárki elmondhatja, hogyan kellene kinéznie a Kerepesi útnak
A Kerepesi út csaknem másfél kilométer hosszú szakaszának felújítása régóta várat magára. A munkálatok hosszú időre meghatározhatják a térség közlekedését, ezért a BKK kiemelten fontosnak tartja az érintettek bevonását. A tervek 2028-ra készülhetnek el.
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