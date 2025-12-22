Lángokban áll az orosz kikötő

Az ukrán haderő a beszámolók szerint sikeres támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. A célpont egy orosz kikötő volt a Krasznodar területen található Taman-félszigeten – írja az Origo.

Az orosz kikötőt több ukrán drón is eltalálta. Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

Az incidens december 21-ről 22-re virradó éjszaka történt, jelentette a regionális műveleti parancsnokság. A beszámolók alapján egy terminál is megsérült, ami nyomán tűz ütött ki.