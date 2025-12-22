Lángokban áll az orosz kikötő

Rendkívüli

A hírek szerint az ukrán haderő sikeres támadást hajtott végre. A drónokkal indított csapás következtében megrongálódott egy orosz kikötői terminál, amely ki is gyulladt.

2025. 12. 22. 7:44
Az ukrán haderő a beszámolók szerint sikeres támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. A célpont egy orosz kikötő volt a Krasznodar területen található Taman-félszigeten – írja az Origo

Az orosz kikötőt több ukrán drón is eltalálta
Az incidens december 21-ről 22-re virradó éjszaka történt, jelentette a regionális műveleti parancsnokság. A beszámolók alapján egy terminál is megsérült, ami nyomán tűz ütött ki. 

A becslések szerint a kikötőben jelenleg is 1000–1500 négyzetméteren pusztítanak a lángok, amiket próbálnak eloltani. 

 

A források szerint a kikötőben állomásozó hajók legénységét, valamint a munkásokat még sikerült időben evakuálni, így személyi sérülés nem történt. Az orosz védelmi minisztérium korábban arról számolt be, hogy húsznál is több drónt semmisítettek meg a Fekete-tenger térségében, azonban a támadás tényét nem erősítették meg, ahogy ukránok sem. 

