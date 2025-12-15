Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Moszkvaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Ukrán drónok csaptak le Moszkvára

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester tájékoztatása szerint december 14. és 15. között éjszaka több ukrán drón támadta az orosz fővárost. A légvédelmi egységek számos pilóta nélküli eszközt megsemmisítettek, a történtek nyomán pedig átmeneti forgalmi korlátozásokat vezettek be Moszkva környéki repülőtereken.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 8:47
Képünk illusztráció – Ukrán dróntámadások érték Oroszország déli térségeit Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz főváros ellen éjszakai dróntámadást hajtottak végre, amelyért a moszkvai vezetés Ukrajnát tette felelőssé. Szergej Szobjanyin közlése szerint az orosz légvédelmi egységek legalább 18 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg, a mentőalakulatok pedig megkezdték a roncsok eltakarítását – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrán dróntámadás érte Moszkvát
Ukrán dróntámadás érte Moszkvát Fotó: X

A támadással összefüggésben nem érkezett hivatalos jelentés sem sérültekről, sem komolyabb anyagi károkról, ugyanakkor átmenetileg korlátozták a forgalmat a moszkvai Zsukovszkij és Domogyedovo repülőtereken.

Az orosz Shot Telegram-csatorna szerint a Moszkvától mintegy 40 kilométerre nyugatra fekvő Isztrinszkij járás lakói több mint egy tucat detonációt észleltek az éjszaka folyamán. Hasonló jelzések érkeztek a Moszkva megye déli részén található Kasira és Kolomna környékéről is.

Az orosz védelmi minisztérium későbbi közlése alapján összesen 25 drónt semmisítettek meg a Moszkvai terület felett, amelyek közül 15 közvetlenül a főváros felé tartott. A tárca szerint az éjszaka során országos szinten 130 pilóta nélküli repülőeszközt fogtak el.

Szergej Szobjanyin reggeli tájékoztatása szerint a Moszkva irányába tartó drónok közül további hármat lőttek le, így az érintett eszközök száma összesen 18-ra emelkedett. Az események részleteit független források egyelőre nem erősítették meg.

Ukrajna az utóbbi időszakban rendszeresen vet be nagy hatótávolságú drónokat oroszországi katonai és ipari célpontok ellen. Néhány napja olajfinomítók, üzemanyagraktárak és más létesítmények ellen is csapásokat hajtottak végre Oroszország területén, illetve az általa megszállt térségekben.

A korábbi, Moszkvát érintő dróntámadások számottevő fennakadásokat okoztak a légi közlekedésben: több száz járatot kellett törölni vagy késéssel indítani, annak ellenére is, hogy a légvédelem elfogta a támadó eszközöket.

Borítókép: Képünk illusztráció – Ukrán dróntámadások érték Oroszország déli térségeit (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekterrorista

Tökéletes összefoglalás

Bayer Zsolt avatarja

Nekem is ökölbe szorult a kezem, amikor olvastam, hogy muszlim volt, aki leteperte a terrorista állatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu