Ukrán drónok csaptak le Moszkvára

Az orosz főváros ellen éjszakai dróntámadást hajtottak végre, amelyért a moszkvai vezetés Ukrajnát tette felelőssé. Szergej Szobjanyin közlése szerint az orosz légvédelmi egységek legalább 18 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg, a mentőalakulatok pedig megkezdték a roncsok eltakarítását – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrán dróntámadás érte Moszkvát Fotó: X

A támadással összefüggésben nem érkezett hivatalos jelentés sem sérültekről, sem komolyabb anyagi károkról, ugyanakkor átmenetileg korlátozták a forgalmat a moszkvai Zsukovszkij és Domogyedovo repülőtereken.

Az orosz Shot Telegram-csatorna szerint a Moszkvától mintegy 40 kilométerre nyugatra fekvő Isztrinszkij járás lakói több mint egy tucat detonációt észleltek az éjszaka folyamán. Hasonló jelzések érkeztek a Moszkva megye déli részén található Kasira és Kolomna környékéről is.

Az orosz védelmi minisztérium későbbi közlése alapján összesen 25 drónt semmisítettek meg a Moszkvai terület felett, amelyek közül 15 közvetlenül a főváros felé tartott. A tárca szerint az éjszaka során országos szinten 130 pilóta nélküli repülőeszközt fogtak el.