Antiszemita terrortámadás történt az ausztráliai Sydney Bondi Beach tengerpartján, ahol a hanuka megünneplésére gyűlt össze a helyi zsidó közösség, amikor feketébe öltözött fegyveresek tüzet nyitottak rájuk. A lövöldözésnek tizenhat halálos áldozata és negyven súlyos sérültje volt, ezen kívül az egyik támadót is lelőtték. Az állami vezetők világszerte elítélték a támadást, egyúttal élesen bírálták az ausztrál kormányt amiatt, hogy figyelmen kívül hagyta az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó korábbi figyelmeztetéseket, és nem lépett fel kellő határozottsággal a radikalizálódás ellen.
Terrortámadások világszerte, csata készül Brüsszelben
Nagy csatára számít Orbán Viktor a jövő heti brüsszeli EU-csúcson, Szijjártó Péter helyretette a magyar kormányfőt támadó ukrán külügyminisztert. Eközben Ausztráliában, Sydney tengerpartján antiszemita terrortámadás történt, Németországban pedig egy külföldi figyelmeztetés révén tudtak megakadályozni a hatóságok egy karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Németországban a hatóságoknak sikerült megelőznie egy alsó-bajorországi karácsonyi vásár elleni iszlamista indíttatású támadást. Öt migráns férfit tartóztattak le, akik egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy kamionnal. A letartóztatásokat egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetése tette lehetővé. Az iszlamisták célja, hogy a keresztényeket megfélemlítsék és a saját erejüket demonstrálják – hívta fel a figyelmet Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.
További Külföld híreink
Orbán Viktor óriási csatára számít a jövő heti EU-csúcson. Mint elmondta, az uniós vezetés a tagállamok között írásos szavazásra bocsátott egy kezdeményezést a befagyasztott orosz vagyonról, amelyről eddig félévente szavaztak az országok, és mindig egyhangú döntést hoztak. A mostani eljárással viszont az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik. Brüsszelnek ehhez nincs joga, ugyanis ez szembemegy az alapító szerződésekkel – emlékeztetett. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot, és ezt azért teszi, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában – tette hozzá. „Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért. Óriási csata lesz a jövő heti csúcson. Szükség lesz minden erőnkre és minden támogatásotokra” – hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Reagált Szijjártóó Péter külgazdasági és külügyminiszter Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Orbán Viktort támadó posztjára. Szibiha megosztotta a magyar kormányfő posztját, amelyben arról írt, hogy az orosz vagyon lefoglalására tett brüsszeli lépések hadüzenettel érnek fel. „Oroszország legértékesebb befagyasztott vagyona Európában” – írta a poszthoz az ukrán tárcavezető. „Kérem, végre értsék meg: ez a maguk háborúja, nem a miénk!” – írta válaszul Szijjártó Péter.
További Külföld híreink
Borítókép: A Bondi Beachen történt antiszemita terrortámadás nem csupán a helyi közösséget rázta meg (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Párizs súlyos döntést hozott, felrúgta saját hagyományait
A francia főváros vezetése gyakorlatilag elismerte: képtelen garantálni a közbiztonságot a saját utcáin.
A migrációt erőltetné Európára a brit baloldali lap
A The Guardian véleménycikke szerint a bevándorlás felé kell nyitnia az országoknak.
Trump: Kegyetlen nap volt
Az Egyesült Államok elnöke együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően.
Megerősített járőrözést kezdett a londoni rendőrség a zsidó intézményeknél
A sydney-i rendőrség legfrissebb beszámolója szerint tizenhatan meghaltak, negyvenen megsérültek a Bondi Beachen elkövetett antiszemita indíttatású támadásban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Párizs súlyos döntést hozott, felrúgta saját hagyományait
A francia főváros vezetése gyakorlatilag elismerte: képtelen garantálni a közbiztonságot a saját utcáin.
A migrációt erőltetné Európára a brit baloldali lap
A The Guardian véleménycikke szerint a bevándorlás felé kell nyitnia az országoknak.
Trump: Kegyetlen nap volt
Az Egyesült Államok elnöke együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően.
Megerősített járőrözést kezdett a londoni rendőrség a zsidó intézményeknél
A sydney-i rendőrség legfrissebb beszámolója szerint tizenhatan meghaltak, negyvenen megsérültek a Bondi Beachen elkövetett antiszemita indíttatású támadásban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!