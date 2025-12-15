AusztráliaNémetországOrbán ViktorterrortámadásantiszemitizmusSzijjártó Péter

Terrortámadások világszerte, csata készül Brüsszelben

Nagy csatára számít Orbán Viktor a jövő heti brüsszeli EU-csúcson, Szijjártó Péter helyretette a magyar kormányfőt támadó ukrán külügyminisztert. Eközben Ausztráliában, Sydney tengerpartján antiszemita terrortámadás történt, Németországban pedig egy külföldi figyelmeztetés révén tudtak megakadályozni a hatóságok egy karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 0:24
A Bondi Beach-en történt antiszemita terrortámadás nem csupán a helyi közösséget rázta meg Fotó: AFP
Antiszemita terrortámadás történt az ausztráliai Sydney Bondi Beach tengerpartján, ahol a hanuka megünneplésére gyűlt össze a helyi zsidó közösség, amikor feketébe öltözött fegyveresek tüzet nyitottak rájuk. A lövöldözésnek tizenhat halálos áldozata és negyven súlyos sérültje volt, ezen kívül az egyik támadót is lelőtték. Az állami vezetők világszerte elítélték a támadást, egyúttal élesen bírálták az ausztrál kormányt amiatt, hogy figyelmen kívül hagyta az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó korábbi figyelmeztetéseket, és nem lépett fel kellő határozottsággal a radikalizálódás ellen. 

A Sydney Bondi Beach tengerpartján történt lövöldözést antiszemita terrortámadásnak minősítette az ausztrál rendőrség
A Sydney Bondi Beach tengerpartján történt lövöldözést antiszemita terrortámadásnak minősítette az ausztrál rendőrség (Fotó: Anadolu via AFP)

Németországban a hatóságoknak sikerült megelőznie egy alsó-bajorországi karácsonyi vásár elleni iszlamista indíttatású támadást. Öt migráns férfit tartóztattak le, akik egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy kamionnal. A letartóztatásokat egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetése tette lehetővé. Az iszlamisták célja, hogy a keresztényeket megfélemlítsék és a saját erejüket demonstrálják – hívta fel a figyelmet Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

Orbán Viktor óriási csatára számít a jövő heti EU-csúcson. Mint elmondta, az uniós vezetés a tagállamok között írásos szavazásra bocsátott egy kezdeményezést a befagyasztott orosz vagyonról, amelyről eddig félévente szavaztak az országok, és mindig egyhangú döntést hoztak. A mostani eljárással viszont az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik. Brüsszelnek ehhez nincs joga, ugyanis ez szembemegy az alapító szerződésekkel – emlékeztetett. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot, és ezt azért teszi, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában – tette hozzá. „Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért. Óriási csata lesz a jövő heti csúcson. Szükség lesz minden erőnkre és minden támogatásotokra” – hangsúlyozta.

Reagált Szijjártóó Péter külgazdasági és külügyminiszter Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Orbán Viktort támadó posztjára. Szibiha megosztotta a magyar kormányfő posztját, amelyben arról írt, hogy az orosz vagyon lefoglalására tett brüsszeli lépések hadüzenettel érnek fel. „Oroszország legértékesebb befagyasztott vagyona Európában” – írta a poszthoz az ukrán tárcavezető. „Kérem, végre értsék meg: ez a maguk háborúja, nem a miénk!” – írta válaszul Szijjártó Péter.

Borítókép: A Bondi Beachen történt antiszemita terrortámadás nem csupán a helyi közösséget rázta meg (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpuzsér

Hát ez óriási!

Bayer Zsolt avatarja

Ismét bebizonyosodott, hogy a Jóistennek van a legjobb humora!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

