Terrortámadások világszerte, csata készül Brüsszelben

Orbán Viktor óriási csatára számít a jövő heti EU-csúcson. Mint elmondta, az uniós vezetés a tagállamok között írásos szavazásra bocsátott egy kezdeményezést a befagyasztott orosz vagyonról, amelyről eddig félévente szavaztak az országok, és mindig egyhangú döntést hoztak. A mostani eljárással viszont az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik. Brüsszelnek ehhez nincs joga, ugyanis ez szembemegy az alapító szerződésekkel – emlékeztetett. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot, és ezt azért teszi, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában – tette hozzá. „Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért. Óriási csata lesz a jövő heti csúcson. Szükség lesz minden erőnkre és minden támogatásotokra” – hangsúlyozta.