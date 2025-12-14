Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

„Kérem, végre értsék meg: ez a maguk háborúja, nem a miénk!” – írta X-oldalán Szijjártó Péter, válaszul Andrij Szibiha bejegyzésére.
Az ukrán külügyminiszter szintén X-oldalán közzétett bejegyzésben támadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Andrij Szibiha megosztotta a magyar kormányfő posztját, amelyben Orbán Viktor a mohácsi háborúellenes gyűlésen azt hangsúlyozta:
Magyarországot megkerülve és az európai jogot megsértve, a brüsszeliek lépéseket tesznek a befagyasztott orosz vagyon lefoglalására – ami egy hadüzenet. Eközben további 135 milliárd eurót követelnek a tagállamoktól a konfliktus szítására. Magyarország nem fog részt venni ebben a kiforgatott brüsszeli tervben. BÉKÉRE van szükségünk, nem eszkalációra!
Ukrajna külügyminisztere bejegyzéséhez azt írta: „Oroszország legértékesebb befagyasztott vagyona Európában.”
