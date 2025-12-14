ukrajnaszijjártó péterkülügyminiszter

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

A külgazdasági és külügyminiszter X-oldalán közzétett bejegyzésében reagált Andrij Szibiha posztjára, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt támadta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 18:41
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Kérem, végre értsék meg: ez a maguk háborúja, nem a miénk!” – írta X-oldalán Szijjártó Péter, válaszul Andrij Szibiha bejegyzésére.

Az ukrán külügyminiszter szintén X-oldalán közzétett bejegyzésben támadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Andrij Szibiha megosztotta a magyar kormányfő posztját, amelyben Orbán Viktor a mohácsi háborúellenes gyűlésen azt hangsúlyozta:

Magyarországot megkerülve és az európai jogot megsértve, a brüsszeliek lépéseket tesznek a befagyasztott orosz vagyon lefoglalására – ami egy hadüzenet. Eközben további 135 milliárd eurót követelnek a tagállamoktól a konfliktus szítására. Magyarország nem fog részt venni ebben a kiforgatott brüsszeli tervben.  BÉKÉRE van szükségünk, nem eszkalációra!

Ukrajna külügyminisztere bejegyzéséhez azt írta: „Oroszország legértékesebb befagyasztott vagyona Európában.”

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter (Fotó: MTI)

