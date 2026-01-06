dudás miklósbrfk életvédelmi osztályanyomozás

Halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halálával kapcsolatban

A boncoláskor sérüléseket találtak a kajakozón.

2026. 01. 06.
Fotó: Oroszi Beáta
Halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halálával kapcsolatban – derült ki a Police.hu-n megjelent közleményből. Azt írták,

a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. 

Dudás Miklós kajakozó halála miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság először csak közigazgatási hatósági eljárást indított.

Mint azt lapunk is megírta, hétfő délben érkezett a hír, miszerint meghalt Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó. A magyar kajak-kenu sportág egyik nagy reménységének élete tele volt hullámvölgyekkel, a 34 éves korábbi élsportoló az utóbbi időben a médiában is kipróbálta magát, több-kevesebb sikerrel.

 

Borítókép: Dudás Miklós (Fotó: AFP)

