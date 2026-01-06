Feltörték egy zöldséges tárolóját Győrben, segítséget kér a rendőrség

Győrben 150 ezer forint értékű gyümölcsöt lopott el három férfi – írta a Police.hu. A férfiak feltörtek egy zöldségespavilon előtt álló tárolószekrényt.

Forrás: Police.hu

A feltételezett elkövetőkről biztonsági kamera rögzített felvételt, amelynek alapján a rendőrség kéri az állampolgárok segítségét az azonosításban.

Információkat a Győri Rendőrkapitányságon vagy névtelenség biztosításával a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központján keresztül, illetve a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón lehet bejelenteni