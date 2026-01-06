Minden mozdíthatót ellopott a borsodi férfi, az utolsó betörésénél mégis meg tudta lepni a rendőröket

Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 26 éves ongai férfival szemben – írja a rendőrségi portál, amiben alapvetően semmi rendkívüli nem lenne, de mindjárt jön a csavar.

A férfi tavaly december 30. előtt hatszor tört be családi házakba, de volt önkormányzati épületben, sőt dohány- és vegyesüzletekben is próbálkozott. Leginkább készpénzt, laptopot, visszaváltható palackokat, láncfűrészt, fűkaszát, elektromos kéziszerszámokat, hosszabbító kábelt, szerszámokat, tűzifát lopott, több százezer forint kárt okozva.