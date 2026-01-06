rendőrbetörésház

Minden mozdíthatót ellopott a borsodi férfi, az utolsó betörésénél mégis meg tudta lepni a rendőröket

Nem akárhova bújt el.

2026. 01. 06.
Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 26 éves ongai férfival szemben – írja a rendőrségi portál, amiben alapvetően semmi rendkívüli nem lenne, de mindjárt jön a csavar. 

A férfi tavaly december 30. előtt hatszor tört be családi házakba, de volt önkormányzati épületben, sőt dohány- és vegyesüzletekben is próbálkozott. Leginkább készpénzt, laptopot, visszaváltható palackokat, láncfűrészt, fűkaszát, elektromos kéziszerszámokat, hosszabbító kábelt, szerszámokat, tűzifát lopott, több százezer forint kárt okozva.

Az utolsó betörés után a járőrök – a forró nyomos üldözés során – az egyik családi ház melléképületében egy 

méretes szemétkupac alatt találták meg a férfit, akit elfogtak.

A rendőrök az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását is.

 

