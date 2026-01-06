Egy 29 éves nő holttestére bukkantak a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban, miután két napja nem érték el az ismerősei – adta hírül a rendőrségi portál.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön
Két napja nem érték el az ismerősei.
Január 6-án délután tettek bejelentést a nő ismerősei a rendőrségen. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.
Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult.
Rászorulóknak segít a kormány az ingyenes tüzelőprogrammal + videó
A program immár 15 éve működik.
Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka
A híres meteorológus felhívta a figyelmet arra, hogy a havazás legnagyobb veszélye jelenleg nem maga az időjárás, hanem a lakosság felkészületlensége.
Még mindig nem engedtek haza mindenkit a kórházból, miután valaki egy gyanús befőttesüveget hagyott egy zalai iskola egyik lépcsőfordulójában
Több gyermek lábadozik még.
A Tisza Párt tanácsadója bevallotta, hogy a Fidesz jobban áll, mint az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják
Kéri László az állítása szerint halálra neveti magát a kollégái megállapításain.
