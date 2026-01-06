Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön

Január 6-án délután tettek bejelentést a nő ismerősei a rendőrségen. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.