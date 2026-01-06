Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön

Két napja nem érték el az ismerősei.

Forrás: Police2026. 01. 06. 16:57
Egy 29 éves nő holttestére bukkantak a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban, miután két napja nem érték el az ismerősei – adta hírül a rendőrségi portál. 

Január 6-án délután tettek bejelentést a nő ismerősei a rendőrségen. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult.

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

