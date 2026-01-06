Rendkívüli

Még mindig nem engedtek haza mindenkit a kórházból, miután valaki egy gyanús befőttesüveget hagyott egy zalai iskola egyik lépcsőfordulójában

Egyelőre nem térhetett haza a kórházból minden diák azok közül, akiket hétfőn tömeges rosszullét miatt szállítottak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba.

Forrás: MTI2026. 01. 06. 16:51
tűzoltók és mentők vonultak ki a zalai iskolához Forrás: Zaol
Több mint 440 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának épületét hétfőn, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban 

valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat.

 Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakond elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, a délutánig kórházba szállított 66 diák többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra. A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egységeik az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak kimutatni. Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte: a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az MTI információja szerint összesen több mint hetven diák került kórházba, három fiatal kivételével a többségük kedden haza is térhetett.

 

