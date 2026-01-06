Több mint 440 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának épületét hétfőn, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.
Még mindig nem engedtek haza mindenkit a kórházból, miután valaki egy gyanús befőttesüveget hagyott egy zalai iskola egyik lépcsőfordulójában
Egyelőre nem térhetett haza a kórházból minden diák azok közül, akiket hétfőn tömeges rosszullét miatt szállítottak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba.
Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban
valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat.
Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakond elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, a délutánig kórházba szállított 66 diák többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra. A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.
További Belföld híreink
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egységeik az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak kimutatni. Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte: a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
Az MTI információja szerint összesen több mint hetven diák került kórházba, három fiatal kivételével a többségük kedden haza is térhetett.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől
Magyarországon bőviít a német óriás.
Rászorulóknak segít a kormány az ingyenes tüzelőprogrammal + videó
A program immár 15 éve működik.
Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka
A híres meteorológus felhívta a figyelmet arra, hogy a havazás legnagyobb veszélye jelenleg nem maga az időjárás, hanem a lakosság felkészületlensége.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön
Két napja nem érték el az ismerősei.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől
Magyarországon bőviít a német óriás.
Rászorulóknak segít a kormány az ingyenes tüzelőprogrammal + videó
A program immár 15 éve működik.
Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka
A híres meteorológus felhívta a figyelmet arra, hogy a havazás legnagyobb veszélye jelenleg nem maga az időjárás, hanem a lakosság felkészületlensége.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön
Két napja nem érték el az ismerősei.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!