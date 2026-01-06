Még mindig nem engedtek haza mindenkit a kórházból, miután valaki egy gyanús befőttesüveget hagyott egy zalai iskola egyik lépcsőfordulójában

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban

valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat.

Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakond elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, a délutánig kórházba szállított 66 diák többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra. A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.