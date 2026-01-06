Egy hónapra elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki úgy megszúrt egy kiskorú miskolci fiút, hogy a kórházban meghalt – közölte a Miskolci Törvényszék.
Elkapták a rendőrök a fiatalembert, aki halálra késelt egy kiskorút vasárnap Miskolcon
Gyorsan kórházba vitték a mentők, de így sem lehetett megmenteni az életét.
Vasárnap az esti órákban Miskolcon egy Vörösmarty utcai társasház melletti játszótéren a gyanúsított szóváltásba keveredett a 16 éves sértettel, akit egy 9,5 centiméteres pengehosszúságú rugósbicskával mellkason szúrt, majd elszaladt a helyszínről. Az ügy előzményeiről a Magyar Nemzet is beszámolt.
A mentők a sértettet kórházba vitték, ahol a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.
A bíróság közölte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntette megállapítására.
Tájékoztatásuk szerint az élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Továbbá alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné.
A végzés nem végleges.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rászorulóknak segít a kormány az ingyenes tüzelőprogrammal + videó
A program immár 15 éve működik.
Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka
A híres meteorológus felhívta a figyelmet arra, hogy a havazás legnagyobb veszélye jelenleg nem maga az időjárás, hanem a lakosság felkészületlensége.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön
Két napja nem érték el az ismerősei.
Még mindig nem engedtek haza mindenkit a kórházból, miután valaki egy gyanús befőttesüveget hagyott egy zalai iskola egyik lépcsőfordulójában
Több gyermek lábadozik még.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rászorulóknak segít a kormány az ingyenes tüzelőprogrammal + videó
A program immár 15 éve működik.
Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka
A híres meteorológus felhívta a figyelmet arra, hogy a havazás legnagyobb veszélye jelenleg nem maga az időjárás, hanem a lakosság felkészületlensége.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön
Két napja nem érték el az ismerősei.
Még mindig nem engedtek haza mindenkit a kórházból, miután valaki egy gyanús befőttesüveget hagyott egy zalai iskola egyik lépcsőfordulójában
Több gyermek lábadozik még.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!