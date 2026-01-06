Elkapták a rendőrök a fiatalembert, aki halálra késelt egy kiskorút vasárnap Miskolcon

Vasárnap az esti órákban Miskolcon egy Vörösmarty utcai társasház melletti játszótéren a gyanúsított szóváltásba keveredett a 16 éves sértettel, akit egy 9,5 centiméteres pengehosszúságú rugósbicskával mellkason szúrt, majd elszaladt a helyszínről. Az ügy előzményeiről a Magyar Nemzet is beszámolt.

A mentők a sértettet kórházba vitték, ahol a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.

A bíróság közölte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntette megállapítására.

Tájékoztatásuk szerint az élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Továbbá alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné.

A végzés nem végleges.