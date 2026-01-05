borsod - abaúj - zemplén vármegyei rendőr - főkapitányságrendőrséggyilkosságElfogtákhalálos támadásmiskolconáldozatsegítő központbanemberöléskéseléshalál

Halálra késeltek egy kamaszt a miskolci játszótérnél

Elfajult egy vita vasárnap este a borsodi megyeszékhelyen. Egy 16 év körüli fiút halálra késeltek egy játszótéren.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 20:57
kékfény Pixabay.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 4-én este Miskolcon, a Vörösmarty utcai játszótéren két fiatal vitatkozni kezdett. A vitából veszekedés, végül tragédia lett. Egyikük ugyanis halálra késelte a másikat. A megszúrt fiatal a helyszínen belehalt sérüléseibe – írta meg az Origo.

Halálra késeltek egy fiút Miskolcon január 4-én este
Halálra késeltek egy fiút Miskolcon január 4-én este (Fotó: Rendőrség)

A halálos támadás áldozata egy tizenhat év körüli ongai fiú, aki

a szúrás után még néhány métert megtett, majd a játszótér közelében összeesett.

A környéken tartózkodók azonnal értesítették a segélyhívót, de az életét már nem lehetett megmenteni – közölte Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető egy 17 éves, emődi fiú, aki a támadás után elmenekült, de hamar elfogták.

A fiatalembert emberölés gyanújával hallgatták ki, és beismerő vallomást tett.

A tragédia mélyen megrázta a környéket. Az ismerősök és a helyiek egymás után fejezik ki részvétüket, sokan személyesen ismerték az elhunyt fiút. Egy közeli rokona a közösségi oldalán fotóval búcsúzott tőle, a bejegyzés alatt pedig folyamatosan gyűlnek a részvétnyilvánító üzenetek, jelezve, hogy az eset maradandó nyomot hagyott a közösségben.

 

Kisavason is halálra késeltek egy kamaszt

A mostani tragédia a helyi újságírókban felidézte a 2024 őszén történteket. A Kisavas városrészben, egy szórakozóhely előtt meghalt egy 16 éves, arnóti fiú, akit szintén egy vita hevében szúrtak meg. Ez a támadás is végzetesnek bizonyult. Ebben az ügyben egy húszéves, vattai férfi ellen indult eljárás halált okozó testi sértés gyanúja miatt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben ön akár

  • szóbeli bántalmazás,
  • lelki bántalmazás,
  • fizikai bántalmazás,
  • szexuális erőszak,
  • csalás,
  • online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu