Halálra késeltek egy kamaszt a miskolci játszótérnél

Január 4-én este Miskolcon, a Vörösmarty utcai játszótéren két fiatal vitatkozni kezdett. A vitából veszekedés, végül tragédia lett. Egyikük ugyanis halálra késelte a másikat. A megszúrt fiatal a helyszínen belehalt sérüléseibe – írta meg az Origo.

Halálra késeltek egy fiút Miskolcon január 4-én este (Fotó: Rendőrség)

A halálos támadás áldozata egy tizenhat év körüli ongai fiú, aki

a szúrás után még néhány métert megtett, majd a játszótér közelében összeesett.

A környéken tartózkodók azonnal értesítették a segélyhívót, de az életét már nem lehetett megmenteni – közölte Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető egy 17 éves, emődi fiú, aki a támadás után elmenekült, de hamar elfogták.

A fiatalembert emberölés gyanújával hallgatták ki, és beismerő vallomást tett.

A tragédia mélyen megrázta a környéket. Az ismerősök és a helyiek egymás után fejezik ki részvétüket, sokan személyesen ismerték az elhunyt fiút. Egy közeli rokona a közösségi oldalán fotóval búcsúzott tőle, a bejegyzés alatt pedig folyamatosan gyűlnek a részvétnyilvánító üzenetek, jelezve, hogy az eset maradandó nyomot hagyott a közösségben.

Kisavason is halálra késeltek egy kamaszt

A mostani tragédia a helyi újságírókban felidézte a 2024 őszén történteket. A Kisavas városrészben, egy szórakozóhely előtt meghalt egy 16 éves, arnóti fiú, akit szintén egy vita hevében szúrtak meg. Ez a támadás is végzetesnek bizonyult. Ebben az ügyben egy húszéves, vattai férfi ellen indult eljárás halált okozó testi sértés gyanúja miatt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség! Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben ön akár szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

