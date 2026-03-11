A vécétől a konvojig

Az arany siker, pénz és csillogás: egyetlen kilójáért házat lehet venni. Míg azonban az ukrán korrupció jelképeként elhíresült aranyvécé csak közvetetten érintett bennünket – miért is finanszírozza Európa ezt a kijevi vezetést? –, a Magyarországon lefülelt aranykonvoj nagyon is közvetlenül. Négy és fél héttel az országgyűlési választások előtt egyre nyilvánvalóbbak az ukrán befolyásolásra utaló jelek – nem meglepő, hogy ezek egyöntetűen a magyarországi ellenzék érdekét szolgálják.

A Barátság kőolajvezeték elzárása körüli bohóckodást Zelenszkij elnök és csapata korábban is megkezdhette volna, de aligha véletlenül a magyarországi kampányidőben fogtak ebbe a Ki bírja tovább? típusú idegjátékba.

Az üzenet egyértelmű: szavazz, magyar a Magyarra, és visszakapod a ruszki olajadat! Ukrajna pedig ezzel a várva várt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, a magyarokon kívül már csak Szlovákiát kellene valahogy megzsarolnia…

Túl sok a nyugtalanító kérdőjel az aranykonvojjal kapcsolatban is. Nehéz ugyan elképzelni, de tegyük fel, mi vagyunk a Tisza Párt döntéshozói. Ebben az esetben elsőként gondoskodnánk arról – hetekkel a magyar választások előtt –, hogy a pártunkkal ne lehessen összefüggésbe hozni az ukrán pénzszállítók védelmére szegődött ügyvédi irodát. Erre mit látunk? A Tiszához köthető volt bírónő, Laczó Ad­rienn védi az aranykonvoj ukrán kísérőit. See you in court! — mondja az amerikai, azaz találkozunk majd a bíróságon, de az egyetlen logikus következtetés az, hogy a kormánypártok fő kihívójának vala­miért nem volt más választása, mint jogi védelmet nyújtani a fura szállítmányban érintetteknek. A hatóságok nyilván a tiszás szálat is nyomozzák, de a visszafogottabb szakértői értelmezés szerint is törvénytelen ukrán fegyverüzlet állhat a háttérben.

Az ukrán médiában, közösségi felületeken is pedzegetik, hogy nem Zelenszkijnek van igaza, hanem az ukrán nép elől elorozott, az elnökhöz és mások mellett Ihor Kolomojszkij oligarchához köthető – aranyrudakkal megtűzdelt – maffiapénzt fülelték le a magyar hatóságok.

De ha hazánk csak tranzitország volt, akkor miért húztak rá nálunk plusz kétórás autóutat ahhoz képest, hogy Bécsből rövidebben Ukrajnába juthattak volna?

Lehet, itt van a kutya elásva, mert nagyon közeledik a fránya április 12-e. Ukrajna nem áll jól. Sem a fronton, sem a tárgyalóteremben. Katonáit már szó szerint lasszóval kell fogni, miközben az ukrán futballcsapat buzdításakor tömegével állnak a német és lengyel lelátókon a kék-sárgába öltözött katonaköteles férfiak. Nem érzik magukénak az ötödik éve húzódó háborút, ahogy az anyaországba húzódó kárpátaljai magyarok sem. Donald Trump eközben elzárja Kijevtől az amerikai pénzcsapot. Az uniós tagállamok pedig most vetették el, hogy Ukrajna már jövőre előzetes tagságot – és rengeteg pénzt – kapjon Brüsszeltől. Aranyrudakat is megérhet az ukrán vezetésnek, hogy legyűrje a józanul politizáló Magyarország és Szlovákia ellenkezését, szabaddá téve ezzel az utat további biankó csekkek elől.

Mindennek a tetejébe az ukrán elnök leplezetlenül megfenyegette Orbán Viktor kormányfőt, vele pedig alkotmányos rendünket, közvetve mindannyiunkat.



Nálunk most választási kampány zajlik – ez a dolgok rendes menete 1990 óta, négyévente minden tavasszal, ha esik, ha fúj. Ne engedjük megzavarni se olajcsapelzárással, se fenyegetéssel, se ilyen-olyan pénzszállítmányokkal! Az ukrán befolyásolás elleni kiállást a nagykövetségük elleni tüntetés után a vasárnapi Békemeneten mutathatják ki azok, akik nem kérnek belőle. Hogy ne Zelenszkij nevessen a végén.

