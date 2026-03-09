Létezik-e még közvélemény?

A választások időnként akkor is csalóka eredményeket hoznak, ha a közvélemény-kutatók turpisságaival egyelőre nem számolunk – így volt ez a legutóbbi két brit alsóházi voksolás esetében is. A brit példa számunkra azért lehet tanulságos, mert náluk lényegében ugyanúgy választják meg a parlament alsóházának 650 tagját, ahogy nálunk a 106 egyéni országgyűlési képviselőt. Csak egy fordulót tartanak, a jelöltek közül a legtöbb voksot begyűjtő kapja a mandátumot.

Márpedig az történt, hogy a Munkáspárt 2024-ben a szavazatok mindössze 34,7 százalékával elsöprő – ahogy ott mondják: földcsuszamlásszerű – győzelmet tudott aratni (411 mandátum), miközben öt évvel korábban alig kisebb szavazataránnyal, 32,1 százalékkal súlyos vereséget szenvedett a konzervatívoktól, feleannyi mandátumot sem gyűjtve (202), mint 2024-ben. Hogy az eredmény még abszurdabb legyen, a Munkáspártra mintegy félmillióval többen adták le a voksukat akkor, amikor súlyos vereséget szenvedett, ahhoz képest, amikor 2024-ben fölényesen győzött; igaz, ezt az utóbbi esetben nyolc százalékponttal alacsonyabb választói részvétel részben legalább megmagyarázza.

Hogyan lehetséges mégis mindez? Leegyszerűsítve úgy, hogy a Munkáspárt 2019-es mintegy tízmillió szavazója nem ott volt, ahol lennie kellett volna, túlságosan bizonyos országrészekben, a nagyvárosokban és Dél-Wales­ben tömörült. Ezen persze nem azt kell érteni, hogy ezek az emberek rossz helyre születtek vagy el kellett volna költözniük, csak éppen hét éve még nem szolgálták optimálisan a pártjuk érdekeit. Öt évvel később 9,7 millióan is elegendők voltak a nagy munkáspárti győzelemhez, mert – ahogy a statisztikusok mondják – egyenletesebb eloszlást mutattak.

Az eloszlás – ami a magyar választást illeti, maradjunk az egyéni választókörzeteknél – kulcsfontosságú, márpedig a párthívek nálunk sem feltétlenül teszik meg ezt a szívességet.

Ha például a Tisza Párt hívei túlságosan Budapestre és környékére, a nagyobb vidéki városokba és olyan üdülőövezetekbe, például a Balaton vidékére összpontosulnak, ahová az elmúlt években, évtizedekben sokan települtek be, akkor nem segítik választási győzelemre szívük egyetlen királynőjét, ha 70-80 egyéni körzetben egyszerűen nincsenek elegen. (A feltűnően tömeges átjelentkezések pedig kimeríthetik a választási csalás fogalmát.) Ezért is érdemes eleve fenntartással kezelni az 50:40 típusú, női kosárlabdameccs-eredményre emlékeztető felméréseket, amelyek semmit nem mondanak arról, hogy ezek a – legyünk egyelőre jóhisze­műek és tegyük fel, ténylegesen felmért – választók hol is élnek.