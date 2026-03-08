orbán balázsukrajnafenyegetéstisza pártorbán viktor

Ukrán fenyegetések és politikai erőszak közepette is erősödik a Fidesz támogatottsága

Az elmúlt hét eseményei jól mutatják, milyen feszült nemzetközi és belpolitikai környezetben zajlik a kampány – írta Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ukrán fenyegetések, gazdasági viták és politikai támadások közepette is egyre többen állnak a Fidesz mögött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 14:56
Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy a jelenlegi kampány rendkívül mozgalmas, ugyanakkor több külső kihívás közepette is bebizonyosodott, hogy a Fidesz jelenti a biztos választást.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott:

Ukrán fenyegetések, nemzetközi válságok, fizikai erőszak és külső beavatkozások között is ismét bebizonyosodott: a Fidesz a biztos választás!

Bejegyzésében azt is kiemelte, hogy szerinte az egyik legmozgalmasabb kampány zajlik Magyarországon. Hozzátette: 

a héten váratlan helyről is érkezett kedvező hír, ugyanis a Telex arról számolt be , hogy Orbán Viktor újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat alakulása.

Orbán Balázs emlékeztetett: a fogyasztói bizalmi index tavaly július óta 12 ponttal emelkedett, és februárra kétéves csúcsra jutott. Mint írta, a baloldali lap szerint a Századvég és a GKI adatai alapján a fogyasztói hangulat februárban már jobb volt, mint 2024 júniusában, az európai parlamenti választás idején, valamint mint 2022 áprilisában, az előző országgyűlési választáskor.

A Politico is írt a Tisza és Kijev kapcsolatáról

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében rámutatott: több sajtóhír is megerősítette a Tisza Párt és Kijev kapcsolatát.

Illusztráció Fotó: Facebook

Mint írta, a Politico arról számolt be, hogy Brüsszelben és Kijevben is nagy figyelemmel követik a kampányt, abban bízva, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Magyarország támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását és további pénzügyi segítséget nyújtana. Hozzátette: a lap szerint egy ukrán kormányzati tanácsadó arról beszélt, hogy Kijev már kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával. Orbán Balázs felhívta a figyelmet: 

A Telex egyből Magyar Péter segítségére sietett, de nagy igyekezetében elismerte, hogy a hír igaz.

A közel-keleti konfliktus miatt nőtt a terrorveszély

Orbán Balázs arról is írt, hogy a külpolitikai események az utóbbi időszakban meghatározóvá váltak. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Közel-Keleten kialakult konfliktus súlyos migrációs és terrorveszélyt hozott magával.

Közölte: a kormány emiatt megemelte a terrorfenyegetettségi szintet, és több védelmi intézkedést is bevezetett. 

Ez fokozott rendőri jelenlétet és szigorúbb ellenőrzéseket jelent a közterületeken, a kiemelt objektumoknál, a forgalmas helyeken, a határátkelőknél, valamint Budapest bevezető útjain.

Hozzátette: a szélsőséges iszlamista csoportokkal kapcsolatba hozható személyekkel szemben a hatóságok a lehető legszigorúbban lépnek fel.

Orbán Balázs szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ebben a helyzetben a Tisza Párt oldalán kapcsolódott be a kampányba: Brüsszellel és a Tiszával egyeztetve olajblokád alá vonták Magyarországot, miközben mindennapossá váltak az ukrán katonai beavatkozással és szabotázzsal kapcsolatos fenyegetések is.

Tudjuk, hogy a német Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel

– emlékeztetett a politikai igazgató, hozzátéve: Magyarország ezért kiemelten védi energetikai létesítményeit. Az elmúlt napokban megerősítették a védelmet, a hadsereg pedig a héten 75 helyszínen jelent meg.

Zelenszkij zsarolása visszafelé sült el

Orbán Balázs szerint a kutatások azt mutatják, hogy Volodimir Zelenszkij zsarolása visszafelé sült el. A politikai igazgató úgy fogalmazott: az ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával gazdasági káoszt akart okozni, és ezzel a Tisza Párt esélyeit javítani, ám az intézkedés ellenkező hatást váltott ki.

Kiemelte, hogy 

egy friss kutatásból az derül ki, hogy az emberek 69 százaléka ellenzi az ukrán lépést, és ugyanekkora arányban utasítják el az orosz energiáról való leválás többletköltségeit is.

Orbán Balázs azt is hangsúlyozta: Magyarország fenntartja az ukrán zsarolásra adott válaszlépéseket. Mint írta, amíg nem érkezik olaj, addig Ukrajna sem kap dízelt, Magyarország pedig nem járul hozzá a 20. szankciós csomag elfogadásához, valamint blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Hangsúlyozta: 

az ukrán elnök Orbán Viktort és Magyarországot is megfenyegette, ami szerinte példátlan politikai lépés, és megmutatja, hogy a Tisza Párt kikkel hajlandó együttműködni a hatalom megszerzése érdekében.

 Zelenszkij életveszélyes fenyegetése nem maradt nemzetközi visszhang nélkül: a Patrióták Európáért frakció, az olasz és a szlovák miniszterelnök, valamint a legnagyobb német párt vezetője is kiállt Orbán Viktor és Magyarország mellett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

Orbán Balázs emlékeztetett: a hazai nemzeti oldal az ukrán nagykövetség elé vonult, és tüntetéssel tiltakozott az ukrán zsarolás és fenyegetések ellen. Hozzátette: a háborúellenes kiállás egyre erősebb, 

a nemzeti petíciót már több mint 1,1 millióan töltötték ki, szombaton pedig több ezer ember részvételével tartották meg Debrecenben a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlést.

Vizsgálat indult az ukrán pénz- és aranyszállítmány ügyében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a héten indított nyomozást súlyos bűncselekmény gyanúja miatt. A miniszterelnök politikai igazgatója közölte: 

az ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek január óta mintegy 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek az országon.

Orbán Balázs szerint kérdés, hogy kihez tartozik a pénz és az arany, illetve hogy csak átszállítják-e Magyarországon, vagy valamilyen célra itt használják fel. Hozzátette: válaszokat várnak Ukrajna vezetésétől ebben az ügyben.

A sok rossz hír mellett pozitív fejlemény is történt: a magyar kormány elérte, hogy két, az ukránok által kényszersorozott, majd hadifogságba került magyar állampolgár hazatérhessen Magyarországra.

Egyre durvább a tiszás politikai agresszió

Az ukrán fenyegetések mellett egyre gyakrabban jelenik meg a tiszás politikai agresszió is. A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta: a héten Győrben idős Fidesz-aktivistákat zaklattak, Szentendrén pedig rálőttek az egyik aktivistára.

Idős fideszes önkéntesekkel keménykedett egy kigyúrt kopasz tiszás aktivista Fotó: Facebook

Hozzátette: a baloldali politikusok is átléptek egy vörös vonalat. Példaként említette, hogy 

a Tisza Pártnak kampányoló Fekete-Győr András nyílt levélben fordult a NATO-főtitkárhoz, hogy a katonai szövetség avatkozzon be a magyar választások előtt Magyar Péter és Zelenszkij oldalán.

„Ez a példátlan lépés a magyar történelem legsötétebb időszakait idézi, és arról árulkodik, hogy súlyos pánikhangulat uralkodhat a Tisza Pártban és környékén” – fogalmazott a politikai igazgató.

Orbán Balázs szerint a választásokig a lehető legnagyobb nemzeti egységet kell megteremteni a háborúellenes álláspont mögött. Bejegyzésében azt is közölte, hogy március 15-én a szervezők a valaha volt legnagyobb Békemenetet tervezik megtartani.

Borítókép: Résztvevők a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

