Ukrán fenyegetések és politikai erőszak közepette is erősödik a Fidesz támogatottsága

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy a jelenlegi kampány rendkívül mozgalmas, ugyanakkor több külső kihívás közepette is bebizonyosodott, hogy a Fidesz jelenti a biztos választást.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott:

Ukrán fenyegetések, nemzetközi válságok, fizikai erőszak és külső beavatkozások között is ismét bebizonyosodott: a Fidesz a biztos választás!

Bejegyzésében azt is kiemelte, hogy szerinte az egyik legmozgalmasabb kampány zajlik Magyarországon. Hozzátette:

a héten váratlan helyről is érkezett kedvező hír, ugyanis a Telex arról számolt be , hogy Orbán Viktor újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat alakulása.

Orbán Balázs emlékeztetett: a fogyasztói bizalmi index tavaly július óta 12 ponttal emelkedett, és februárra kétéves csúcsra jutott. Mint írta, a baloldali lap szerint a Századvég és a GKI adatai alapján a fogyasztói hangulat februárban már jobb volt, mint 2024 júniusában, az európai parlamenti választás idején, valamint mint 2022 áprilisában, az előző országgyűlési választáskor.

A Politico is írt a Tisza és Kijev kapcsolatáról

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében rámutatott: több sajtóhír is megerősítette a Tisza Párt és Kijev kapcsolatát.

Illusztráció Fotó: Facebook

Mint írta, a Politico arról számolt be, hogy Brüsszelben és Kijevben is nagy figyelemmel követik a kampányt, abban bízva, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Magyarország támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását és további pénzügyi segítséget nyújtana. Hozzátette: a lap szerint egy ukrán kormányzati tanácsadó arról beszélt, hogy Kijev már kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával. Orbán Balázs felhívta a figyelmet:

A Telex egyből Magyar Péter segítségére sietett, de nagy igyekezetében elismerte, hogy a hír igaz.

A közel-keleti konfliktus miatt nőtt a terrorveszély

Orbán Balázs arról is írt, hogy a külpolitikai események az utóbbi időszakban meghatározóvá váltak. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Közel-Keleten kialakult konfliktus súlyos migrációs és terrorveszélyt hozott magával.