A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

Telt ház előtt kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A szervezők előzetesen azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés.

A debreceni háborúellenes gyűlés helyszíne (Fotó: Kurucz Árpád)

Király Viktor fellépése után Rákay Philip, a digitális polgári körök nagykövete köszöntötte a megjelenteket.

– Mi vagyunk Európa legsikeresebb keresztény-konzervatív közössége. Ellenfeleink azt mondják, elfáradtunk, de én ezt nem látom az arcokon – mondta az első felszólaló, Papp László debreceni polgármester.

Emlékeztetett: Debrecenben 1998 óta a Fidesz nyeri a választásokat, és ennek meglátszik az eredménye. Debrecenből a kormány és a debreceniek szövetségével Európa egyik kulcsfontoságú városa lett. Korábban Debrecen Pest vármegyét és Budapestet szolgálta ki munkaerővel, ez azonban mára megszűnt – hangsúlyozta.

Ahhoz, hogy megőrizzük, amit felépítettünk, békére és stabilitásra van szükségünk – jelentette ki a polgármester. Hozzátette: míg a Fidesz–KDNP politikai közössége kellő komolysággal viszonyul a háborúhoz, addig a Tisza Párt elbagatellizálja az ügyet, és azt állítja, nincs itt semmi látnivaló.

– Mi azt akarjuk, hogy Debrecen fejlődése folytatódjon, ehhez azonban békére és biztonságra van szükség. A békére és biztonságra pedig Orbán Viktor a garancia – szögezte le a városvezető.



Hatalmas siker a DPK országjárása

A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések

célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

Az országjárás eddigi rendezvényei:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án Szegeden,

január 17-én Miskolcon,

január 24-én Kaposváron,

január 31-én Hatvanban,

február 7-én Szombathelyen,

február 21-én Békéscsabán,

február 28-án pedig Esztergomban

találkoztak a résztvevők.