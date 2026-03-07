A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

Telt ház előtt kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A szervezők előzetesen azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés.
Király Viktor fellépése után Rákay Philip, a digitális polgári körök nagykövete köszöntötte a megjelenteket.
– Mi vagyunk Európa legsikeresebb keresztény-konzervatív közössége. Ellenfeleink azt mondják, elfáradtunk, de én ezt nem látom az arcokon – mondta az első felszólaló, Papp László debreceni polgármester.
Emlékeztetett: Debrecenben 1998 óta a Fidesz nyeri a választásokat, és ennek meglátszik az eredménye. Debrecenből a kormány és a debreceniek szövetségével Európa egyik kulcsfontoságú városa lett. Korábban Debrecen Pest vármegyét és Budapestet szolgálta ki munkaerővel, ez azonban mára megszűnt – hangsúlyozta.
Ahhoz, hogy megőrizzük, amit felépítettünk, békére és stabilitásra van szükségünk – jelentette ki a polgármester. Hozzátette: míg a Fidesz–KDNP politikai közössége kellő komolysággal viszonyul a háborúhoz, addig a Tisza Párt elbagatellizálja az ügyet, és azt állítja, nincs itt semmi látnivaló.
– Mi azt akarjuk, hogy Debrecen fejlődése folytatódjon, ehhez azonban békére és biztonságra van szükség. A békére és biztonságra pedig Orbán Viktor a garancia – szögezte le a városvezető.
Hatalmas siker a DPK országjárása
A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések
célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.
Az országjárás eddigi rendezvényei:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án Szegeden,
- január 17-én Miskolcon,
- január 24-én Kaposváron,
- január 31-én Hatvanban,
- február 7-én Szombathelyen,
- február 21-én Békéscsabán,
- február 28-án pedig Esztergomban
találkoztak a résztvevők.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!