A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

zelenszkijOrbán ViktorfenyegetésVolodimir Zelenszkij

Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ba, ilyen hangnemet nem lehet megütni + videó

Így vélekednek az emberek az ukrán elnök fenyegetéséről.

Munkatársunktól
2026. 03. 07. 10:48
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, ezáltal Magyarországot. A Magyar Nemzet riportere pénteken az Ukrajna budapesti nagykövetsége előtti demonstráción az ukrán elnök fenyegetéséről kérdezte a megjelenteket. A tüntetést a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azért szervezte, hogy felhívja a figyelmet az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra.

Budapest, 2026. március 6. Résztvevők a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel, a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt 2026. március 6-án. MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az egyik megkérdezett szerint nem csak azért nem szabadna felvenni Ukrajnát az Európai Unióba, illetve a NATO-ba, mert Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, hanem azért sem, mivel amúgy sincsen felkészülve az ország a csatlakozásra.

Ezen a földön egy másik ország vezetőjével ilyen hangnemet nem lehet megütni, még akkor sem, ha rossz a viszony a két ország között

– hangsúlyozta egy másik nyilatkozó.

Egy asszony pedig azon az állásponton volt, hogy Ukrajnának sokat kéne változnia ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az uniós tagságuk.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

