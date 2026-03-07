Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ba, ilyen hangnemet nem lehet megütni + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, ezáltal Magyarországot. A Magyar Nemzet riportere pénteken az Ukrajna budapesti nagykövetsége előtti demonstráción az ukrán elnök fenyegetéséről kérdezte a megjelenteket. A tüntetést a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azért szervezte, hogy felhívja a figyelmet az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az egyik megkérdezett szerint nem csak azért nem szabadna felvenni Ukrajnát az Európai Unióba, illetve a NATO-ba, mert Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, hanem azért sem, mivel amúgy sincsen felkészülve az ország a csatlakozásra.

Ezen a földön egy másik ország vezetőjével ilyen hangnemet nem lehet megütni, még akkor sem, ha rossz a viszony a két ország között

– hangsúlyozta egy másik nyilatkozó.

Egy asszony pedig azon az állásponton volt, hogy Ukrajnának sokat kéne változnia ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az uniós tagságuk.