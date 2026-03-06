Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

ukrajnaNemzeti Ellenállás Mozgalomtüntetés

Az ukrán zsarolásra és a választásokba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azzal a demonstrációval, amelyet péntek délután 16 órától tartanak Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt. A Magyar Nemzet folyamatosan frissülő cikkben számol be az eseményről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 15:29
Fotó: Origo
Az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azzal a demonstrációval, amelyet péntek délutánra hirdettek meg Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. Szűcs Gábor, a NEM alapító tagja jelezte: várnak mindenkit, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna hazánkat zsarolja

Vilnius, 2026. január 25. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a litván és lengyel államfővel a vilniusi elnöki palotában tartott találkozója utáni sajtóértekezleten 2026. január 25-én. MTI/EPA/PAP/Marcin Obara
 

A demonstráció 16 órakor kezdődik Budapesten, az Istenhegyi út 84/B szám alatt lévő ukrán nagykövetség előtt. 

A rendezvényen a főszervező Szűcs Gábor mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bárdosi Sándor is felszólalnak.

– Ukrajna zsarolja Magyarországot, de hazánk egy szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal. Éppen ezért hívunk fel mindenkit arra, hogy tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen – fogalmazott lapunknak Szűcs Gábor.

A Magyar Nemzet folyamatosan frissülő cikkben számol be az eseményről.

Cikkünk frissül...


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Origo)

 

