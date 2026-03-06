Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra akarja felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azzal a demonstrációval, amelyet péntek délutánra hirdettek meg Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. Szűcs Gábor, a NEM alapító tagja jelezte: várnak mindenkit, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna hazánkat zsarolja.
A demonstráció 16 órakor kezdődik Budapesten, az Istenhegyi út 84/B szám alatt lévő ukrán nagykövetség előtt.
A rendezvényen a főszervező Szűcs Gábor mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bárdosi Sándor is felszólalnak.
– Ukrajna zsarolja Magyarországot, de hazánk egy szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal. Éppen ezért hívunk fel mindenkit arra, hogy tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen – fogalmazott lapunknak Szűcs Gábor.
