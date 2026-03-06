Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

„Irak területét nem lehet szomszédos országok elleni támadáshoz használni”

Mohammed az-Szudáni iraki kormányfő határozottan elutasította, hogy az ország területét támaszpontként használják. Irak már korábban is jelezte, hogy nem szeretne részt venni az Irán elleni műveletekben, áttételesen sem.

2026. 03. 06. 21:22
Fotó: AHMAD AL-RUBAYE Forrás: AFP
Az iraki kormány és az észak-iraki kurd autonóm terület kormánya pénteken közölte, hogy Irakot senki nem használhatja támaszpontnak vele szomszédos országok elleni támadáshoz. Nem sokkal a Irán elleni támadást előtt több ország – köztük Irak is – jelezte, hogy nem engedélyezi a légterének a használatát katonai célokra. 

Irak a miniszterelnök szerint nem lehet támaszpont a műveletek során
Irak a miniszterelnök szerint nem lehet támaszpont a műveletek során. Fotó: AFP/Ahmad al-Rubaye

Mohammed al-Szudáni iraki kormányfő és Necsirván Barzáni, a Kurdisztáni Autonóm Régió elnöke telefonbeszélgetésük során hangsúlyozta, hogy „az iraki területet nem szabad támaszpontként használni szomszédos országok elleni támadáshoz” – közölte az iraki miniszterelnök sajtóirodája.

Irán pénteken azzal fenyegetett, hogy célba veszi az iraki Kurdisztán régió „minden létesítményét”, ha kurd harcosok lépnek az Iszlám Köztársaság területére.

Emmanuel Macron francia elnök pénteken telefonon beszélt az iraki kormányfővel, és nagyra becsülte az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megakadályozza Irak belerángatását a konfliktusba – közölte maga a francia elnök az X közösségi oldalon.

Borítókép: Mohammed al-Szudáni iraki kormányfő (Fotó: AFP)

