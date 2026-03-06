„Irak területét nem lehet szomszédos országok elleni támadáshoz használni”

Az iraki kormány és az észak-iraki kurd autonóm terület kormánya pénteken közölte, hogy Irakot senki nem használhatja támaszpontnak vele szomszédos országok elleni támadáshoz. Nem sokkal a Irán elleni támadást előtt több ország – köztük Irak is – jelezte, hogy nem engedélyezi a légterének a használatát katonai célokra.

Irak a miniszterelnök szerint nem lehet támaszpont a műveletek során. Fotó: AFP/Ahmad al-Rubaye

Mohammed al-Szudáni iraki kormányfő és Necsirván Barzáni, a Kurdisztáni Autonóm Régió elnöke telefonbeszélgetésük során hangsúlyozta, hogy „az iraki területet nem szabad támaszpontként használni szomszédos országok elleni támadáshoz” – közölte az iraki miniszterelnök sajtóirodája.